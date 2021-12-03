«الجزيرة» أطلقت أول خط لها بين كازاخستان والكويت

مال وأعمال

تواصل طيران الجزيرة توسعها مع عودة حركة السفر إلى طبيعته، حيث أطلقت مساء يوم الأربعاء 1 ديسمبر أولى رحلاتها إلى أكبر مدن كازاخستان، ألماتي، إذ يُعد هذا الخط الأول الذي يتم تشغيله بين الكويت وكازاخستان ويدعم الطلب المتزايد على الوجهات السياحية الجديدة وكذلك الفرص التجارية بين البلدين.

وتعليقاً على هذا الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «تطلق طيران الجزيرة من جديد وجهة فريدة ومميزة لا تتوافر لها خطوط رحلات مباشرة وتمنح المسافرين المزيد من الخيارات والقيمة للاستمتاع بالأنشطة الكثيرة التي توفرها كازاخستان مع طبيعتها الخلابة وثقافتها الغنية واقتصادها المتقدّم».

ومن جهته، رحّب سـفير كازاخستان لدى البلاد، عظمات بيرديباي، بافتتاح هذا الخط المباشر، وشدّد على أنه سيسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين.

وتخدم طيران الجزيرة مدينة ألماتي بواقع رحلتين أسبوعية، تغادر الكويت يومي الأربعاء والأحد.

وكازاخستان مساحة 2.7 مليون كيلومتر مربع، وهي تاسع أكبر منطقة في العالم ووجهة فريدة لمجموعة واسعة من الأنشطة السياحية مثل المغامرات وتجربة الطعام والرياضات بأنواعها وكذلك السياحة البيئية والثقافية. وتعد الدولة أيضاً وجهة مثالية للعائلات حيث تتوفر فيها أنشطة ترفيهية ذات طابع خاص تستهدف الأطفال على وجه التحديد. كما توفر كازاخستان فرصاً واعدة في القطاعات التجارة والصناعية بفضل اقتصادها القوي القائم على النفط.

على المسافرين الحرص على مراجعة والامتثال بلوائح السفر المحلية الخاصة بحالة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 وفحص PCR قبل الحجز.

وقد وقعت طيران الجزيرة خلال هذا الشهر مذكرة تفاهم مع المصنع إيرباص لشراء عشرين طائرة من طراز A320neo وثماني طائرات من طراز A321neo بالإضافة إلى خيار شراء خمس طائرات إضافية. وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 3.3 مليارات دولار بحسب الأسعار المعلن عنها، فيما لا تزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلن عنها. وتشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث تخدم الشركة أكثر من 45 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

