«بيتك»: 1.2 مليار دينار تداولات العقار في الربع الثالث

مال وأعمال

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تقريره ان قيمة التداولات العقارية وصلت الى حاجز 1.2 دينار خلال الربع الثالث 2021، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة كوفيد 19 في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات العقارية، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص التي بلغ حجم الطلب عليه مستوى ملحوظا، مع ارتفاع كبير لقيمة العقارات الاستثمارية على الرغم من استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني مع وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.

ويتواصل ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص وهو ما أسهم في ارتفاع أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في دولة الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5% والتجاري 1% بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.5% على أساس سنوي، و6.8% على أساس ربع سنوي.

كذلك تسجل أسعار الشاليهات معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وقد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2021 زيادة بنسبة 46.6% على أساس سنوي،ودون تغير على أساس ربع سنوي، وكانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات. وتستمر أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تبيانت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 10.9% في منطقة الشويخ السكنية مقارنة بالربع الثاني، وبحدود 8.4% في منطقة النزهة و7.5% في غرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 7.2% في منطقة مبارك العبدالله «غرب مشرف» وبنسبة 6.4% في مناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني، وفي الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3% بين مناطق المحافظة تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4% وزادت مستويات الأسعار في أشبيلية 1.6% عن الربع الثاني، وفي مبارك الكبير بحدود 5% لمنطقة الفنيطيس و4.7% في المسايل و4.3% في بعض المناطق منها القرين والقصور. وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 26% في منطقة ام الهيمان تليها لؤلؤة الخيران بحدود 14.3% ثم الوفرة 13%، بينما سجلت زيادة 16.7% في منطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8% وفي منطقة الجهراء بنسبة 4.6% كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021. وبرغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية مع تحسن طفيف في العقارات التجارية، ويعود ذلك إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي بأزمة كوفيد 19، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس من الربع الأول 2021 وامتدت حتى منتصف مايو مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري مع ثبات نسبة التراجع في العقارات التجارية في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 12.2% في نهاية الربع الثالث 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 1.4% عن الربع الثاني. وقد دفعت تلك العوامل إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، ما انعكس على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية لننخفض بنسبة 23% و79% على التوالي مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2019 أي قبل أزمة كوفيد 19، وقد خففت السلطات الكويتية من إجراءات التباعد خلال الربع الثالث مع عودة فتح المطار والانتقال إلى المرحلة الخامسة من عودة الحياة الطبيعية.

وقد بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 1.2 مليار دينار في الربع الثالث 2021، وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 12% على أساس ربع سنوي و60 % على أساس سنوي، أي وسط أزمة كوفيد 19. في حين انخفضت مستويات وحجم الطلب على التداولات العقارية في الربع الثالث 15% على أساس ربع سنوي، واتفعت 24% على أساس سنوي.

التداولات العقارية في الربع الثالث 2021

أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي وفق بيانات التداولات العقارية تسجيل ارتفاع ملحوظ لأسعار السكن الخاص والعقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي في حين تراجعت في العقار الاستثماري والتجاري على أساس ربع سنوي.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2021، ارتفع متوسط سعر المتر المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 976 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1,488 دينار للمتر، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 3,927 دنانير للمتر. ويلاحظ استقرار متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متر و70 متر في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة فى بعضها، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1,111 دينار دون تغير عن الربع الثاني، فيما سجل في محافظة حولي 1,012 دينار، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير دون تغير ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير سجل 920 ديناراً بينما يصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 ديناراً.

أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فقد انخفضت بنهاية الربع الثالث لمعظم المحافظات بأقل من 2% على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض المتوسط العام إلى 321 ديناراً وبشكل طفيف بحدود 0.3%، فيما تراجعت بنسبة بين 4% إلى 5.5% بالتالي انخفض المتوسط العام بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وقد انخفض متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة إلى 345 ديناراً بنسبة 1.5% عن الربع الثاني وبحدود 4.7% على أساس سنوي. وفي حولي تصل إلى 331 ديناراً دون تغيير ربع سنوي فيما انخفضت 4.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 413 ديناراً وفي مبارك الكبير تسجل 319 ديناراً فيما تصل في الأحمدي إلى 288 ديناراً والجهراء إلى 315 ديناراً متراجعة بحدود 1.7% عن الربع الثاني و5.4% على أساس سنوي. ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 788 ديناراً بزيادة 7.8% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 761 ديناراً بزيادة 8.2 لنفس الفترة، وتسجل في الفروانية 554 ديناراً وفي الأحمدي 544 ديناراً بزيادة سنوية 2.45 و5% على التوالي، في حين ارتفعت في محافظة مبارك الكبير إلى 597 ديناراً بنسبة 4.7% وفي الجهراء مسجلة 510 دنانير منخفضة 0.6% على أساس سنوي.

السكن الخاص

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى مستوى استثنائي للربع الثاني على التوالي مسجلة 843 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 825 مليون دينار خلال الربع الثاني، بزيادة ربع سنوية 2% بعدما سجلت زيادة ربع سنوية وصلت 19% في الربع الثاني، كما تعد مرتفعة بنسبة كبيرة وصلت 85% مقارنة بقيمتها المحدودة وقت أزمة كوفيد 19 في الربع الثالث 2020. ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلاً 355 ألف دينار بنسبة 31% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 538% على أساس سنوي.

الاستثماري

زادت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 240 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 165 مليون دينار في الربع الثاني، مرتفعة بنسبة 46% في الربع الثالث مقابل زيادة محدودة قدرها 4% في الربع الثاني، وسجلت زيادة سنوية 61% عن العام الماضي.

العقارات التجارية

زادت قيمة تداولات العقارات التجارية إلى 40 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 31 مليون دينار في الربع الثاني، مرتفعة 30%عن الربع الثاني الذي كان قد سجل انخفاضاً بنسبة 46% عن السابق له، فيما تعد أدنى من قيمتها في الربع الثالث 2020 بنسبة 55% وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية نحو مليوني دينار في الربع الثالث، مقابل مستوى منخفض سجل 1.6 مليون دينار في الربع الثاني، بنسبة زيادة 30% على أساس ربع سنوي، ويعد ادنى 33% على أساس سنوي.

