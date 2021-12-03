1224 ديناراً متوسط سعر المتر السكني في العاصمة

مال وأعمال

ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 1224 دينار في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي، ويصل في العقار الاستثماري إلى 2,216 دينار، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلاً 6,359 دينار بنهاية الربع الثالث. وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1,100 دينار، في حين انخفض في العقار الاستثماري إلى 1,526 دينار، مع تراجع متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3,246 دينار، وارتفع متوسط السعر إلى 712 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يبلغ في العقار الاستثماري 1,400 دينار، وفي العقار التجاري سجل 2,346 دينار.

وشكلت تداولات السكن الخاص 71% من تداولات العقار في الربع الثالث ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية برغم تراجع حصتها من 77% في الربع الثاني 2021 إلا أنها مازالت أ على من مساهمته التي بلغت 62% من تداولات العقار في الربع الثاني 2020، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 20% في الربع الثالث مقابل 15.2% من قيمة التداولات في الربع الثاني، ولم تشهد تغييرات عن حصتها في الربع الثالث 2020، فيما تحسنت حصة تداولات العقار التجاري فليلاً لى 3.4% في الربع الثالث مقابل 2.9% في الربع الثاني لكنها أقل مقابل حصة مرتفعة ساهمت بنحو 12% من التداولا في الربع الثالث 2020. وتضاعفت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي إلى 5% مقابل 2.6% من التداولات في الربع الثاني، وأسهم عقار الشريط الساحلي بحصة محدودة تراجعت إلى 0.6% مقابل 1.6% من التداولات العقارية في الربع الثاني 2020 و1.5% في الربع الثالث 2021.

