«إن سي إم» للاستثمار كرَّمت موظفيها في اليوم المفتوح

مال وأعمال

أقامت شركة إن سي إم للاستثمار يوماً مفتوحاً لموظفي الشركة وعائلاتهم وذلك لتكريم الموظفين، والذي شهد حضور مديري وموظفي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى موظفي فروع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا، ويعكس هذا التكريم مدى اهتمام الشركة بموظفيها من خلال تشجيعهم الدائم وتقديم الحوافز والمكافآت لهم. وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، ان اليوم المفتوح السنوي تضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تضمنت التحديات البدنية وألعاب الذكاء والمسابقات الثقافية والرياضية وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الأصناف المتنوعة من المأكولات والمشروبات، وذلك في فندق كوبثرون الجهراء يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وفق الاشتراطات واللوائح الخاصة بعقد التجمعات والأنشطة في الأماكن الخارجية. وبهذه المناسبة، صرح خرم سعيد الرئيس التنفيذي في شركة إن سي إم للاستثمار: «يسعدنا تنظيم هذا الحدث السنوي، حيث دأبت شركة إن سي إم للاستثمار على تنظيم هذا النوع من الفعاليات سنويا لما يسهم ذلك في زيادة الروابط بين الموظفين وتجديد الألفة والتواصل بينهم خارج إطار العمل، ويأتي تنظيم هذا الحفل بعد انقطاع قرابة العامين عن عمل أي فعاليات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)». وقال ان شركة إن سي إم للاستثمار حرصت على تكريم موظفي الشركة المتفوقين ممن كانت لهم بصمة وإنجازات خلال العام الماضي خلال اليوم المفتوح، مشدداً على أن الشركة تعتبر الكوادر البشرية المحترفة لديها هي الاستثمار الحقيقي والأصل الأساسي والمستقبل الواعد لها، حيث تم اختيار جميع الموظفين بعناية فائقة وتحرص الشركة باستمرار على تدريبهم وتوسيع آفاقهم وتوفير الفرص العادلة لكل منهم. وذكر أن الشركة قامت بتكريم 4 من موظفيها وهم مساعد مدير قسم تكنولوجيا المعلومات السيد محمد امتياز والأستاذة سارة لبنية التي تشغل منصب مساعد رئيس قسم الموارد البشرية والأستاذة علا طه مشرف أول في إدارة خدمة العملاء والأستاذة دلال الشمّلي مشرف المطابقة والإلتزام في الإدارة القانونية الذين تفوقوا وقدموا نموذج عمل رائعاً ويحتذى في الإتقان والاجتهاد والإخلاص، مقدما الشكر لهم على جهودهم وتفانيهم في العمل.

