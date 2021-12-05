محمد بن سلمان وماكرون بحثا استقرار المنطقة

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وصل الى جدة امس. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والامارات وذكرت مصادر في قصر الاليزيه ان وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية يرافقون ماكرون في جولته.. ورأى ماكرون قبل وصوله الى جدة ان من الضروري الحوار مع السعودية للتمكن من «العمل على استقرار المنطقة» وينوي ماكرون خصوصا الدفاع امام الأمير محمد بن سلمان عن قضية لبنان حيث تفاقمت المصاعب الاقتصادية بسبب ازمة دبلوماسية بدأت في اكتوبر مع عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية التي جمدت وارداتها.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس ان استقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ستفتح الباب لاعادة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وجاء تصريح ماكرون خلال مغادرته لقطر عقب لقاءه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمعة، وذلك خلال جولته التي يقوم بها في المنطقة والخليج. وأضاف ماكرون انه ناقش مع امير قطر الوضع في الخليج ولبنان وقضايا استراتيجية وثنائية، لافتا الى ان التعاون بين فرنسا وقطر تعزز بشكل كبير في مجالات عدة.

وأكد الرئيس الفرنسي انه سيبحث خلال جولته في المنطقة الأزمة بين لبنان والدول الخليجية. وأشار ماكرون الى ضرورة ان تستأنف الحكومة اللبنانية العمل من اجل تطبيق الاصلاحات المطلوبة. كما وجه ماكرون الشكر لقطر على دورها في عمليات الاجلاء وايصال المساعدات الانسانية الى افغانستان، مشددا على ان فرنسا مستمرة في مكافحة تمويل المنظمات والأنشطة الارهابية.

والجمعة بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الفرنسي ماكرون علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في اطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، اضافة الى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين دولة الامارات وفرنسا، اضافة الى توافق الرؤى بشأن اهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف الى ترسيخ اركان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها الى السلام والتنمية.

ووقعت الامارات مع فرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وهو عدد قياسي من هذه الطائرة الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار يورو. كما اشترت الامارات طائرات مروحية ومعدات في عقود اضافية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.

وفي الدوحة، شكر الرئيس الفرنسي قطر على المساعدة التي قدمتها لتنظيم عملية اجلاء 258 افغانيا عبر الدوحة نحو فرنسا، كانوا مهددين في بلدهم بعيد سيطرة طالبان بسبب صلاتهم بباريس.

