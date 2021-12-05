إدارة بايدن تتخلى «بهدوء» عن عقوبات إيران

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عواصم - الوكالات: تخلت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن بهدوء عن العقوبات المفروضة على ايران وسمحت لطهران ببيع الكهرباء للعراق، وفقاً لاخطار حصلت عليه صحيفة «واشنطن فري بيكون» والذي تم تقديمه الى الكونغرس في نفس الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران. وأثار توقيت اخطار التنازل الذي تم التوقيع عليه في 19 نوفمبر ولكن لم يتم ارساله الى الكونغرس حتى 29 نوفمبر وهو اليوم الذي استؤنفت فيه المفاوضات النووية في فيينا اتهامات بأن ادارة جو بايدن تقدم تنازلات لطهران لاظهار النوايا الحسنة، حيث تهدف المحادثات الى تأمين نسخة جديدة من الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال مصدر رفيع في الكونغرس مطلع على الأم، ان التأخير في احالة التنازل الى الكونغرس يشير الى ان الادارة حساسة تجاه فكرة التلويح بالعقوبات بمجرد استئناف المفاوضات.

وقال ريتشارد غولدبرغ المدير السابق لمكافحة اسلحة الدمار الشامل الايرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الذي كان يتبع ادارة دونالد ترمب، لصحيفة «واشنطن فري بيكون» ان «الاعفاء الأخير يرقى الى مستوى الهدية لايران».

ويمنح الاعفاء من العقوبات ايران 120 يوماً اخرى لبيع الكهرباء للعراق دون مواجهة عقوبات، وهو الترتيب الذي حقق دخلاً للنظام الايراني. وحددت ادارة ترامب الاطار الزمني للتنازل في محاولة لانهاء هذه المبيعات، لكن ادارة بايدن جددتها لمدة اقصاها 120 يوماً. وتؤكد وزارة الخارجية في الاخطار ان مبيعات الكهرباء الايرانية الى العراق تظل «في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة». وبحسب الاعفاء، فان فشل العراق في تقليص اعتماده على الكهرباء الايرانية «حتم على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات».

من جهة ثانية قال البيت الأبيض ان ايران لم تقدم «اقتراحات بناءة» خلال الجولة الحالية من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي مضيفاً ان «موقف ايران خلال المحادثات لم يكن يهدف لحل الخلافات النووية». وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ان حل هذه المسائل يمكن ان يكون في متناول اليد اذا التزمت ايران. وتابعت «لانزال نأمل بمقاربة دبلوماسية، انها دائماً الخيار الأفضل»، لكنها تداركت ان «مقاربة ايران لم تتمثل، للأسف، في محاولة معالجة المشاكل العالقة».

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان «ايران تبدو غير جادة في المحادثات النووية، لذلك انهينا الجولة الحالية». وحذر قائلاً «لو وصلنا الى طريق مسدود مع ايران سنبحث خيارات اخرى».

يأتي هذا بينما قال كبير المفاوضين الايرانيين ان الأطراف الأوروبية يمكن ان تقترح مسودات خاصة بها للمناقشة بعد ان عبر مسؤولون اوروبيون عن استيائهم من مطالب ايران خلال المحادثات التي تهدف لانقاذ الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015. وقال نائب وزير الخارجية ورئيس وفد التفاوض الايراني علي باقري كني، قبل مغادرته فيينا: «لا توجد مشكلة اذا قدم الأوروبيون ايضاً مسودات، ويمكن مناقشتها، لكن يجب ان تستند الى مبادئ وافق عليها الجانبان».

وقال دبلوماسيون اوروبيون كبار ان ايران تتخذ موقفا مدمرا في المفاوضات النووية التي استؤنفت مؤخرا. ورأوا ان «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل اليها بصعوبة» خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين ابريل ويونيو الماضيين. وأوضحوا ان المحادثات ستستأنف «الأسبوع المقبل لمعرفة ما اذا كانت هذه الخلافات يمكن التغلب عليها ام لا».

