أبو الغيط يحذِّر من سباق تسلح بالشرق الأوسط

عربيات ودوليات

روما - الوكالات: حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، امس من ان ايران تهدف الى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب سواء بشكل مباشر او عبر الميليشيات التي تمولها، مشيراً الى هجماتٍ نفذتها في صيف 2019، وكذا الى التهديد المستمر الذي يمثله الحوثيون على الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار ابو الغيط، خلال مشاركته في النسخة السابعة من حوار روما المتوسطي، الذي يعقد في العاصمة الايطالية يومي 3 و4 ديسمبر بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد من الدول المطلة على ضفتي المتوسط، الى ان استقرار الملاحة في هذه المضايق الاستراتيجية المهمة للتجارة العالمية، وبخاصة ما يتعلق بنقل المواد البترولية، يمثل عصباً اساسياً للاقتصاد العالمي، وأن الحفاظ على حرية الملاحة دون تهديد يعد اولوية عالمية، وليس فقط للدول العربية المطلة عليها.

وأكد ابو الغيط ان حصول ايران على السلاح النووي من شأنه ان يطلق سباقاً للتسلح في المنطقة، متمنياً ان تنجح المفاوضات الجارية في ثني ايران عن تحقيق هذا الهدف تجنباً لتدهور الموقف الأمني الى ما هو اشد خطورة. وأوضح انه من الصعب تناول البرنامج النووي الايراني من دون النظر الى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل في المنطقة؛ وهي اسرائيل، خاصة في ضوء اصرارها على تدمير حل الدولتين واهدار الفرص المتاحة لتطبيقه.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان ابو الغيط تحدث عن امن الخليج ومخاطر التهديد الايراني على حرية الملاحة البحرية امام جلسة خصصت لمناقشة هذا الموضوع، بمشاركةٍ من المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأوضح ابو الغيط في مشاركته ان السلوك الايراني في المنطقة، والنزعة الواضحة للهيمنة والتدخل في الدول العربية، هما السبب وراء صعوبة اقامة نظامٍ امني في الخليج يقوم على التعاون والرفاهية المشتركة للشعوب، مشيراً الى ان مبادرات عِدة طرحت في هذا الخصوص، ولكن تظل المشكلة الأساسية هي غياب الثقة من جراء السياسات الايرانية التي تمثل تهديداً على جيرانها.

