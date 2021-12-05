«طالبان» تصدر مرسوماً لـ«حقوق المرأة» لا يتضمن التعليم والعمل!

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كابول - الوكالات: اصدرت حكومة طالبان في افغانستان مرسوما يلزم المسؤولين باتخاذ «اجراءات جادة»، من اجل اقرار «حقوق المرأة» في البلاد. وجاء في المرسوم ان «المرأة ليست ملكية، وانما انسان يتمتع بالحرية» وينص على انه لا يجوز «اكراه المرأة على الزواج»، ويحدد حقوق الملكية للمرأة الأرملة.ولكن المرسوم لا يشير الى حق المرأة في التعليم ولا في العمل.

وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين، منذ ان سيطرت حركة طالبان على الحكم في البلاد، في اغسطس فقدت تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب الى المدارس. ومنعت السلطات الشهر الماضي ظهور النساء في التلفزيون.

ويأمر المرسوم، الذي نسبته الحركة الى زعيمها هبة الله اخوند زاده، وزارتي الثقافة والاعلام بنشر مادة اعلامية عن حقوق المرأة حتى يتوقف «انتهاك حقوقها». وكانت الدول والمنظمات المانحة الحت مرارا على احترام حقوق المرأة كشرط اساس لتقديم المساعدات. ولكن الغائب الأكبر في هذه الاجراءات هو التعليم الذي حرمت منه ملايين البنات في البلاد منذ عودة طالبان الى الحكم، وكذا حق المرأة في العمل، اذ منعت السلطات الجديدة النساء من العودة الى وظائفهن في الادارات والمؤسسات العامة. وقد تعرضت حقوق المرأة الى انتهاكات واسعة خلال الفترة الأولى من حكم طالبان بين 1996 و2001، كما اجبرت النساء على ارتداء البرقع الذي يغطي وجه المرأة كاملا. ولم يكن يسمح للمراة بالخروج دون محرم يرافقها، وحرمت من التعليم والعمل ايضا. ولا يظهر اخوند زاده في الاعلام الا نادرا منذ ان تولى زعامة الحركة في 2016، بعد مقتل سلفه، في غارة اميركية بطائرة مسيرة. وبثت حركة طالبان، يوم 30 نوفمبر تسجيلا صوتيا نسب له، يلقي خطابا في مدرسة قرآنية، في قندهار، في ذلك اليوم. ولكن بعض المحللين يعتقدون انه قتل منذ عام او اكثر.

