«الصحة العالمية»: لا وفيات بـ«أوميكرون» حتى الآن

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: سجل عدد متزايد من الدول حالات عدوى محلية بالمتحور «أوميكرون» لفيروس «كورونا» فيما قالت منظمة الصحة العالمية انها لم تتلق «أي معلومات» بخصوص وفيات محتملة بسببه.

وفي الاثناء يواصل وباء «كوفيد-19» بث الاضطراب في بعض البلدان فبحسب وكالة «روستات» للاحصاء، سجلت روسيا نحو 75 الف وفاة في اكتوبر وحده، وهو الشهر الأكثر فتكا حتى الآن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 145 مليون نسمة منذ بداية الجائحة التي اودى بحياة 520 ألف شخص في المجموع.

وبعد اكثر من اسبوع على اعلان جنوب افريقيا اكتشاف «أوميكرون الذي ما زالت خصائصه غير معروفة لكنه تسبب بموجة من الذعر في كل انحاء العالم، تتزايد قائمة البلدان المتضررة وعدد الاصابات بها.وفي انحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية «الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى النروج وأيسلندا وليشتنشتاين» سجلت 109 اصابات بأوميكرون الجمعة وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وفي الولايات المتحدة، تم تأكيد 10 اصابات، اثنتين منها تعودان الى شخصين لم يسافرا خارج البلاد، في اشارة الى ان العدوى كانت محلية.

وقال فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر ان ظهور هذه المتحوّرة هو «دليل حاسم» على خطر عدم المساواة في اللقاحات مذكرا بخطر «ظهور متحورات جديدة في الأماكن حيث معدل التطعيم منخفض جدا».

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف «لم اطلع على اي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون». وأضاف انه مع لجوء مزيد من الدول الى اجراء فحوص لرصد المتحورة الجديدة «سيكون لدينا مزيد من الاصابات، ومزيد من المعلومات، رغم انني آمل الا يكون هناك وفيات». وفي المجموع رصد اوميكرون في 38 بلدا وأصبح هذا المتحوّر الآن واسع الانتشار في المناطق الست لمنظمة الصحة العالمية على ما قالت المسؤولة في المنظمة ماريا فان كيركوف خلال المؤتمر الصحافي نفسه.

وأظهرت دراسة اجراها علماء في جنوب افريقيا ان خطر تكرر الاصابة بـ«كوفيد-19» اعلى بثلاث مرات مع «أوميكرون» مقارنة بالمتحورين «بيتا» و«دلتا». وتحدثت السلطات عن تفشّ «مطرد» للفيروس فقد صارت المتحور الجديد هو السائد فيما ابلغت السلطات الصحية عن ارتفاع الاصابات لدى الأطفال بدون ان تتمكن من التأكد في الوقت الحالي ما اذا كان ذلك مرتبطا بـ«أوميكرون».

