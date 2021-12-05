بايدن: سنجري نقاشاً طويلاً مع بوتين حول أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن امس انه سيجري «نقاشا طويلا» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وانه لن يقبل «خطوطا حمراء» من جانب روسيا. وأضاف بايدن في تصريحات للصحافيين لدى مغادرته الى منتجع كامب ديفيد «نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع اننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين». وقال: «أنا لا اقبل خطوطا حمراء من احد».

وقالت السلطات الأوكرانية ان روسيا حشدت اكثر من 94 الف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تشير الى ان موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير.

يأتي ذلك فيما وجدت الاستخبارات الأميركية ان الكرملين يخطط لهجوم متعدد الجبهات على اوكرانيا في اقرب وقت ممكن من العام المقبل يشارك فيه ما يصل الى 175 الف جندي، وفقاً لما اكده مسؤولون اميركيون ووثيقة استخباراتية حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».

ويثير التصعيد العسكري الروسي مخاوف من تجدد الحرب على الأراضي الأوروبية، ويأتي قبل اجتماع افتراضي مقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول في الادارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته، ان «الخطط الروسية تتضمن شن هجوم عسكري على اوكرانيا في مطلع العام 2022 مع حجم قوات يبلغ ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي خلال المناورات الروسية قرب الحدود الأوكرانية». وتشمل الخطط نقلاً مكثفاً لـ100 كتيبة تكتيكية، يقدر عدد افرادها بـ175 الف جندي، بالاضافة للمدرعات والمدفعية والمعدات الى الحدود الأوكرانية. وتظهر وثيقة الاستخبارات الأميركية غير السرية والتي تتضمن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، القوات الروسية وهي تتجمع في اربعة مواقع. وفي الوقت الراهن، تنتشر 50 مجموعة تكتيكية روسية في المنطقة، الى جانب دبابات ومدفعية «وصلت حديثاً» اليها، وفقاً للوثيقة.

