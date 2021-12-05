الرئيس الأميركي مصاب بـ«نزلة برد» بسبب قبلة من حفيده

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واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي جو بايدن ان صوته الخشن خلال مؤتمره الصحافي سببه «نزلة برد» اصيب بها بعد اتصال مع حفيده الذي نقل العدوى اليه، مشيرا الى انه يخضع «يوميا» لاختبار «كوفيد-19». وخلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض الجمعة، ليتحدث عن الاقتصاد الأميركي، بدا بايدن يعاني احتقانا واضحا وسعل مرات عدة، مما دفع احد الصحافيين الى سؤاله عن صحته.

وقال بايدن «أنا بخير، وأخضع كل يوم لاختبار «كوفيد-19» كل ما في الأمر ان حفيدي -الذي يبلغ من العمر عاما ونصف عام- مصاب بنزلة برد ويحب تقبيل جده؛ انها مجرد نزلة برد». والبيت الأبيض الذي تعهد الشفافية التامة حول صحة الرئيس، اصدر بعد ذلك شهادة موقعة من طبيب الأخير تشير الى ان بايدن خضع لاختبارات بحثا عن 19 عدوى تنفسية شائعة بما فيها «كوفيد-19» وأنواع اخرى من فيروس «كورونا» والانفلونزا وكل تلك الاختبارات جاءت نتيجتها سلبية. وأمضى جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع مع اسرته، بمناسبة عيد الشكر البالغ الأهمية في الولايات المتحدة.وجو بايدن «79 عاما» هو اكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص.

