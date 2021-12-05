أوروبا: متحور «دلتا» هو الأكثر خطورة حالياً

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جنيف - الوكالات: اكدت اوروبا ان المخاوف التي تنصب حاليا على «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا لا تخفي ان المحتور الأكثر انتشارا في العالم «دلتا» يمثل مشكلة اكثر الحاحا في الوقت الراهن. وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي لشبكة «سي ان ان» ان المراكز تسعى جاهدة لفهم طبيعة التهديد الذي يشكل المتحور «أوميكرون» لكنها اكدت ان المتحور «دلتا» الواسع الانتشار لا يزال يشكل مصدرا للقلق. وقالت ان البيانات عن المتحور الجديد بدأت في التراكم، فقد شهدت جنوب افريقيا ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا مضيفة ان المراكز الأميركية ستعرف اكثر عن المتحور من جنوب افريقيا. وأضافت ان لدى المراكز الأميركية العديد من الأدوات للتعامل مع المتحور مقارنة بما فعلته قبل عام مضى. وشددت على ان «دلتا» يمثل حاليا مصدر القلق الأكبر، فهو يشكل نحو 99% من اجمالي الاصابات المسجلة يوميا في الولايات المتحدة والمقدرة بـ 86 ألف اصابة. وتابعت «نحن نعرف ما الذي يجب صنعه ضد «دلتا» وهو التطعيم» داعية الأشخاص المؤهلين لأخذ جرعة التعزيز، وقالت انه ينبغي على الجميع اتخاذ الاجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة. ورجحت ان تكون هذه الاجراءات فعّالة ايضا في مواجهة المتحور «أوميكرون». وعندما سئلت بشأن قلقها من المحتور الجديد وما اذا كان هناك احتمال ان يصبح السلالة السائدة، قالت والينسكي «ما نعرفه حتى الآن هو البيانات الأولية خاصة تلك المتصلة بالطفرات، التي تخبرنا بأن هذا المتغير ربما يكون اكثر قابلية للتفشي مقارنة مع دلتا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة ذلك.