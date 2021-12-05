المغرب يقرر منع جميع الأنشطة الفنية والثقافية

عربيات ودوليات

الرباط - الوكالات: قررت الحكومة المغربية منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لمنع انتشار وباء «كورونا». واستندت الحكومة المغربية «الى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتعزيزا للاجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء «كورونا» المستجد». ودعت الحكومة» المواطنات والمواطنين للانخراط القوي في «الحملة الوطنية للتلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد». وطعمت المملكة اكثر من نصف السكان حتى الان ضمن برنامج يهدف الى تلقيح 80% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة. كما فرضت جواز التلقيح للتنقل بين المدن ودخول بعض الأماكن العامة مما آثار كثيرا من الجدل والاحتجاجات. وقررت الحكومة ايضا مؤخرا اغلاق المجال الجوي لمدة اسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الماضي، وكذلك تقليص عدد الأشخاص في الجنازات الى اقل من عشرة. وسجل المغرب حتى يوم الجمعة 940374 اصابة في المجمل بـ«كوفيد-19» منذ ظهور اول حالة في البلاد في الثاني من مارس 2020 اضافة الى 14784 وفاة.