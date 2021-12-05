رانغنيك يبدأ مهمته مع مان يونايتد

دوليه

يبداً المدرب الألماني الجديد لنادي مان يونايتد مشواره مع الفريق على رأس الجهاز الفني اليوم عندما يقود الفريق أمام كريستال بالاس في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الانكليزي.

وعقد رانغنيك، أول مؤتمر صحافي له مع الفريق، أول من أمس. وقال رانغنيك في مستهل المؤتمر الصحافي: «أشكر الجميع على الحضور في هذا الوقت المبكر، وربما يكون هذا أكثر مؤتمر مبكرا في حياتي، وعندما يتواصل معك مان يونايتد لتولي مثل تلك المهمة، فلا يمكن رفض ذلك».

وأضاف: «عندما تواصل معي تشلسي من قبل لتدريب الفريق، تحدثوا معي بشأن تولي المهمة بصورة مؤقتة لمدة 4 شهور، ولكن هنا لمدة 6 شهور وبعد تدريبي للفريق سأعمل لمدة عامين في دور استشاري وهو عرض لا يمكن رفضه».

وواصل: «تحدث مان يونايتد معي بوضوح عن تولي المهمة لـ6 شهور، ولم نتحدث عن ماذا سيحدث في الصيف، وإذا طلبوا رأيي فسأقوله كما فعلت مع لايبزيغ مرتين، وهو أنه من الأفضل العمل معي لمدة عام». وتابع: «الهدف الأساسي بالنسبة لي هو أن يتمتع الفريق بالتوازن، استقبلت شباكنا هدفين أمام أرسنال، وإذا نظرنا إلى معدل الأهداف التي نستقبلها، تصل إلى هدفين في المباراة الواحدة وهو رقم كبير».

وعن إمكانية تقليص اليونايتد الفجوة مع ثلاثي المقدمة في الدوري قال: «الأمر يتعلق بالفوز بالمباريات، أنا طموح للغاية، نريد أن نحظى بموسم ناجح قدر المستطاع، الآن يجب التحلي بالواقعية، الفارق بيننا وبين الثلاثة الأوائل كبير، ولكن سنرى».

وتطرق رانغنيك إلى سنوات ما بعد السير أليكس فيرغسون: «من المعتاد بعد فترة طويلة من النجاحات أن يحتاج النادي إلى إيجاد مسار جديد، لم يتحل النادي بالاستمرارية في التعاقد مع اللاعبين الجدد والتمسك بالحمض النووي للنادي، في المستقبل سيكون من المهم عدم إجراء تغييرات عديدة في الإدارة». وعلق على مايكل كاريك قائلًا: «تحدثت معه لأكثر من ساعة وحاولت اقناعه بالبقاء، ولكن في النهاية يجب علي تقبل قراره، أنا سعيد بالعمل مع الجهاز الحالي، أحتاج إلى خبرتهم، وسأبحث عن اثنين أو 3 أشخاص آخرين لينضموا لنا في الأسابيع المقبلة».

وبالنظر إلى صفقات مان يونايتد القادمة أوضح رانغنيك: «لم نتحدث عن لاعبين جدد، الآن وقت معرفة القائمة الحالية وهي ليست بالصغيرة، هناك عدد كاف من اللاعبين، وبعد الكريسماس سيكون هناك وقت للحديث عن صفقات محتملة، وبالنسبة لي، الشتاء ليس الوقت الأفضل للصفقات».

وعن وجهة نظره في المرحلة المقبلة: «سنعمل مباراة بمباراة وخطوة بخطوة، يجب التأكد من امتلاك أكبر فرصة للفوز بالمباراة التالية، سنحاول منح اللاعبين الفرصة للاقتناع بأفكاري الخاصة بأسلوب اللعب في المستقبل، بيب (غوارديولا) يتواجد مع السيتي منذ 3 سنوات ويورغن (كلوب) مع ليفربول من 5 سنوات، وهم يتفوقون علينا في كيفية التطور، أنا سعيد مع اللاعبين الحاليين». وتحدث عن كيفية تعامله مع كريستيانو رونالدو: «عليك التأقلم مع اللاعبين الحاليين، لم أرى في حياتي لاعب بتلك اللياقة البدنية في عمر 36 عامًا، ولكن الأمر لا يتعلق به وحده، بل بتطوير القائمة بالكامل».

