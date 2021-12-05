الخسارة الثالثة على التوالي للايبزيغ

دوليه

مني لايبزيغ بالخسارة الثالثة تواليًا في الدوري الألماني بعد أن سقط الجمعة 2-1 في العاصمة ضد مضيفه أونيون برلين، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وتقدم أونيون برلين عبر النيجيري تايو أوونيي (6)، فيما عادل الفرنسي كريستوفر نكونكو للضيوف (13). إلا أن كلمة الحسم كانت لتيمو باومغارتل (57). ورفع فريق العاصمة رصيده الى 23 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع فيما تجمد

رصيد لايبزيغ الذي لا يزال يبحث عن فوز أول خارج معقله في الدوري عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يحل على بوروسيا دورتموند الثاني السبت في قمة المرحلة.

ويجد لايبزيغ نفسه في مأزق بعد أن نجح في المواسم الثلاثة الاخيرة في تحقيق أحد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، إلا أن الامور تبدو صعبة هذا الموسم على رجال الاميركي جيسي مارش.

وودع فريق شرق ألمانيا منافسات المسابقة القارية الام هذا الموسم، وينافس مع كلوب بروج البلجيكي على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض ملحق للتأهل الى الادوار الاقصائية في المسابقة الرديفة «يوروبا ليغ»، علمًا أنه يلاقي مانشستر سيتي الانكليزي بعد غد في ألمانيا في الجولة الاخيرة.

وافتتح أصحاب الارض النتيجة عندما مرر باومغارتل برأسه الكرة إثر عرضية نحو القائم الثاني الى أوونيي تابعها من مسافة قريبة (6) مسجلا هدفه التاسع في البوندسليغا هذا الموسم.

وعادل لايبزيغ بتسديدة قوية من خارج المنطقة لنكونكو أخطأ الحارس أندرياس لوته في التعامل معها بعد أن لامست أنامله قبل أن تتابع طريقها الى الشباك (13)، مسجلا هدفد الرابع عشر هذا الموسم مع النادي في جميع المسابقات.

وهذا الهدف السادس له في البوندسليغا بعد 14 مرحلة ليعادل رقمه القياسي في موسم كامل. وأحرز برلين هدف الفوز بعد أن نفذوا الكرة من ركنية زاحفة ذكية الى ماكس كروزه غير المراقب داخل المنطقة، سددها باتجاه المرمى ارتدت من النموسي كونراد لايمر وتهيأت أمام باومغارتل الذي تابعها في الشباك (57).

