أتلتيكو مينيرو بطل البرازيل

دوليه

توّج أتلتيكو مينيرو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم لأول مرة منذ 50 عاماً، وذلك بفوزه الخميس على باهيا 3-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين. وحسم مينيرو لقبه الثاني في دوري الأضواء، بعد الذي أحرزه عام 1971، قبل مرحلتين على نهاية الموسم برفعه رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن ملاحقه فلامنغو الذي تنازل عن العرش بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين.

وبعد بداية موسم صعبة، نجح فريق المدرب أليكسي ستيفال وبقيادة لاعبين مثل المخضرم هالك والإسباني البرازيلي الأصل دييغو كوستا، في فرض هيمنته على الدوري ابتداءً من المرحلة الخامسة 10، وصولاً إلى حسم اللقب وتوجيه ضربة أخرى لفلامنغو الذي خسر السبت الماضي في المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية أمام مواطنه بالميراس.

