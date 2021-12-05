هاميلتون يتصدر «جائزة السعودية الكبرى»

دوليه

حقق البريطاني لويس هاميلتون، حامل اللقب سبع مرات، أول من أمس التوقيت الأسرع في الجولتين الاولى والثانية من التجارب الحرة للنسخة الاولى من جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين ما قبل الاخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي تستضيفها مدينة جدة في سباق ليلي اليوم. وحقق هاميلتون سائق مرسيدس زمن 1:29.018 دقيقة في الجولة الثانية، أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيًا، بعد أن أحرز 1:29.786 دقيقة في الاولى. وحل الهولندي ماكس فيرستاين متصدر ترتيب السائقين الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه للتويج باللقب اليوم في حال سارت النتائج لصالحه، في المركز الرابع في الجولة الثانية بعد أن حل خلف هاميلتون في الاولى. وقال هاميلتون «كانت الحلبة سريعة، سريعة بشكل لا يصدق...ما إن تدخل في الايقاع، تصبح القيادة جميلة». وتابع «إنها حلبة شبيهة بموناكو وكانت المسافات القريبة مع السيارات الأخرى أكثر خطورة حتمًا».

وانتهت الجولة الثانية قبل 5 دقائق مما كان متوقعًا بعد حادث كبير تعرض له شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري عند المنعطف 22، بعد أن اصطدم بحواجز الأمان الجانبية ما أدى إلى أضرار بالغة بسيارته قبل أن يخرج سالمًا. وقال بوتاس بعد الجولة الاولى إن «هذه الحلبة رائعة». وبرغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، مع ترجيح استمرار الصراع حتى جائزة أبو ظبي، سيكون بمقدور فيرستابن حسم اللقب الأوّل في مسيرته. يتعيّن عليه رفع الفارق مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من ثماني نقاط إلى 26. وقد توّج فيرستابن هذا الموسم بتسعة سباقات مقابل سبعة لهاميلتون، ما يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط.

