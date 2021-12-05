النصر تصدر «سلة الأولى»

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ألحق النصر الهزيمة الاولى بالشباب بالفوز عليه 84-65 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الاولى لكرة السلة.

ورفع النصر رصيده 8 نقاط في صدارة الترتيب دون أي هزيمة، يأتي بعده العربي واليرموك والشباب بـ 7 نقاط لكل منهم، يأتي بعدهم الساحل والصليبخات بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن 4 نقاط. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل.

