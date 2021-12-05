حكام الكرة.. كلاكيت ثاني مرة!

محلية

تحدثنا عن ضعف مستوى حكام الكرة قبل فترة وأكدنا على اهمية ان يجلس رئيس الاتحاد مع حكامه لتوجيههم إلى الحرص والدقة في اخذ قراراتهم التحكيمية وهم يملكون مساعدا إلكترونيا سمي بالفار... حيث نجد بعض الحكام يصرون على رأيهم القانوني ولكن عندما تطلب منهم التأكد من ذلك يرفض الى ان تأتيه اشارة حكام الفار بمراجعة اللقطة شخصيا واخذ القرار المناسب لاي خطأ يغفل عنه.... فحكم مباراة العربي والسالمية تلاعب بأعصاب اللاعبين والجماهير والاداريين بقراراته الركيكة التي رفض مراجعتها بالفار عندما طلب منه ذلك لاعبو العربي في بداية الامر الا انه رضخ لحكام الفار بأن يشاهد الحدث وهل الكرة لمست يد لاعب السالمية وتغير اتجاهها ام لا.... بالاضافة الى طريقة احتساب الفاول بطريقة استفزازية... ولا اعلم ما قصة مساعد الحكم حامل الراية الى ان رمي بقناني الماء لسبب الى الان غير واضح فحسب ما صرح به فؤاد المزيدي امين سر النادي العربي للاعلام بأن لديهم لقطة او فيلماً يوضح هذا الامر بصورة جلية.... المهم أن المباراة كانت مفتوحة من الطرفين وان كنت اعترض على تشكيلة العربي في الشوط الاول الى ان صححها المدرب بالشوط الثاني رغم وجود ثغرات واضحة في خط دفاع العربي ... اما السالمية فلم يكن في احسن حالاته مع المدرب الوطني محمد ابراهيم الا انه وضح أن لاعبي السالمية بدؤوا يتفاهمون مع تكتيك مدربهم. والعربي اصبح يلعب كل مباراة بتشكيلة جديدة وسوء توزيع للاعبين الى ان تعادل بسبب الحكام اولا والمدرب ثانيا وسوء اداء بعض اللاعبين ثالثا... فأتمنى ان يأتينا اتحاد الكره بحكام اجانب لبعض المباريات الحساسة حتى لا نقع بالمحظور.....

والله من وراء القصد.

