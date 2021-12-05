المزيدي: ما حدث في لقاء العربي والسالمية مهزلة تحكيمية

محلية

شن أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي هجوماً لاذعاً على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الأخضر والسالمية أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، معتبراً «ما حدث في اللقاء مهزلة تحكيمية بكل معنى الكلمة».

وقال المزيدي في تصريحات إعلامية إن ناديه تعب من مراسلة اتحاد الكرة بشأن أخطاء التحكيم التي تتكرر مع الفريق الأول والمراحل السنية وفريق كرة الصالات، مطالبا باستقدام حكام أجانب إذا كان هذا هو مستوى التحكيم في الكويت، ومتسائلاً: «لماذا لم يستقدموا حكاما أجانب للقاء العربي والسالمية.. المباراة ضاعت نتيجة مستوى تحكيمي هزيل».

وناشد المزيدي اتحاد الكرة وضع حد لما يحدث من أخطاء في التحكيم، مضيفاً بقوله: «متنا ونحن نكتب للاتحاد»، منوهاً بأن ناديه سيقدم شكوى أيضاً ضد الحكم المساعد الذي «قام بحركة معيبة»، وفق وصفه، مشيراً إلى أن ناديه بصدد تجهيز الفيديو والصور الخاصة بالحركة التي صدرت من الحكم أمام الجمهور الذي يضم جميع الفئات.

وحسم التعادل الإيجابي 2 – 2 نتيجة اللقاء المثير الذي جمع السالمية والعربي، ليرفع الأخضر رصيده الى 4 نقاط في المركز الخامس، متقدما على السالمية السادس بفارق الأهداف. وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى، تبادلا خلالها السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية نسبية للعربي الذي شن هجماته منذ الدقائق الأولى فهدد مرمى نواف المنصور عبر تسديدة محترفه الليبي السنوسي الهادي من زاوية ضيقة ابعدها حارس السالمية بصعوبة (4).

وافتتح السالمية التسجيل في الدقيقة السابعة عبر المدافع مساعد ندا الذي تابع برأسه الكرة العائدة من حارس العربي سليمان عبدالغفور في الشباك عقب تصدي الأخير بصعوبة لتسديدة نايف زويد من خارج المنطقة. وجاء الرد العرباوي سريعاً بل وبعد دقيقة واحدة عبر محترفه السوري مارديك مارديكيان الذي تابع برأسه كرة عرضية أرسلها السنوسي من الجهة اليسرى وأودعها في شباك المنصور بكل إتقان. وحصل العربي على ركلة جزاء في الدقيقة 35 إثر لمسة يد على مدافع السالمية حمد القلاف، نفذها الليبي الهادي ونجح المنصور في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني هدد الأخضر مرمى السالمية عبر رأسية الهادي السنوسي لكن الحارس المنصور كان يقظاً لكرة اللاعب الليبي (47). ونجح العربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 عبر محترفه مارديكيان الذي غمز برأسه تسديدة زميله سطان العنزي من داخل المنطقة لتصطدم الكرة بالمدافع السلماوي وتتابع طريقها نحو الشباك.واشتعلت المباراة في الدقائق التالية وسعى السالمية للتعديل وكان له ما أراد في الدقيقة 83 من كرة رأسية وقع عليها المدافع البرازيلي اليكس ليما الذي استثمر الكرة العرضية التي أطلقها فواز عايض. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أشهر الحكم هاشم الرفاعي البطاقة الحمراء بوجه لاعب العربي سلطان العنزي إثر تدخله العنيف على منافسه نايف زويد في كرة مشتركة.

وكان التضامن سجل فوزه الأول في البطولة وجاء على حساب اليرموك 2 – 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اول من امس على ستاد ثامر ضمن الجولة ذاتها. ووضع التضامن اول ثلاث نقاط في جعبته ليصعد إلى المركز السابع فيما ظل اليرموك في المركز الأخير برصيد خال من النقاط. وافتتح اليرموك التسجيل في الدقيقة 45 عبر لاعبه كارلوس أندريس، فيما احرز التضامن هدفيه عبر فيسو بلاكا في الدقيقة 45+2، ويوسف العنيزان في الدقيقة 78.

