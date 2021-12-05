برقان والساحل في «الأولى»

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يبحث برقان والساحل عن تحقيق الانتصار الثاني في دوري الدرجة الأولى عندما يلتقيان في الـ 05:20 مساء اليوم على ملعب نايف الدبوس ضمن الجولة الثالثة من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة الصليبخات مع خيطان على ستاد مبارك العيار في التوقيت ذاته.

ويملك الساحل وبرقان 3 نقاط من مباراة واحدة، حيث فاز الساحل في الجولة الأولى على الصليبخات 2-0، وغاب عن الجولة الثانية، في حين تغلب برقان على خيطان 2-1 في مباراته الأولى الجولة الماضية. وفي المباراة الثانية، يملك الصليبخات نقطة واحدة من التعادل مع الجهراء، فيما يدخل خيطان المباراة بلا رصيد بعد تلقيه خساراتين من برقان والجهراء المتصدر والذي يغيب عن هذه الجولة.

