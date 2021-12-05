تفوق «ناشئات القرين» في «مهرجان اليد»

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حقق القرين المركز الأول في المهرجان الأول لكرة اليد للناشئات الذي نظمته اللجنة النسائية باتحاد اللعبة أول من أمس في صالة الاتحاد بالدعية، وحصل نادي سلوى الصباح (B) على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى نادي فتيات العيون (B). وشارك في المهرجان 3 أندية بخمسة فرق مختلفة، بإجمالي أكثر من 75 لاعبة من مواليد 2004 وما فوق، وحضرت المهرجان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فاطمة حيات، وعضو مجلس إدارة اتحاد كر ة اليد عبدالله ذياب، ورئيسة اللجنة النسائية باتحاد كرة اليد د. الجازي المونس وأعضاء اللجنة. من جهتها، أشادت حيات بالعمل المتميز الذي قدمته اللجنة النسائية خلال الفترة الماضية، وقالت: «شهدنا نتيجة العمل المهني والمتفاني لأسرة كرة اليد، وحرصها على تطوير كرة اليد النسائية، وفق إستراتيجية طموحة وواضحة الأهداف، وذلك عبر الاهتمام باللاعبات الناشئات اللاتي يمثلن القاعدة الأساس لمستقبل اللعبة، وهذا العمل المدروس جاء نتيجة مثمرة لتعاون وثيق بين اللجنة النسائية ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وبما يعد بمستقبل مشرق».من جانبها، أبدت د. الجازي المونس سعادتها بنجاح المهرجان، الذي قدم العديد من اللاعبات اللواتي سيمثلن في المستقبل منتخب الكويت لكرة اليد، مضيفة: «لدينا مشاركة آسيوية نهاية فبراير المقبل، وسوف يكون اختيار اللاعبات وفق المستويات التي قدمتها اللاعبات في المهرجان، كما سينطلق دوري كرة اليد النسائية في 7 ديسمبر المقبل ينطلق الموسم الثاني تواليا».

