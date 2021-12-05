مبارك الفيصل أشاد بالخطة الأمنية لـ «الألعاب الخليجية»

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أشاد عضو اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف بالخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها البلاد من 9 الى 19 يناير المقبل. وقال الشيخ مبارك في تصريح صحافي بعد الاجتماع التنسيقي الذي جمع اللجنة الأولمبية بوكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ان وزارة الداخلية كشفت خلال الاجتماع عن خطة أمنية متكاملة تستهدف أمن وراحة الوفود المشاركة والجماهير وتسخير جميع امكانياتها لهذه البطولة من خلال تهيئة الأجواء الآمنة لافتا الى ان وزارة الداخلية هي احدى الدعامات الأساسية لنجاح الدورة الخليجية.

وقال ان التحضيرات لهذه البطولة كانت منذ سنتين مبينا انه تم تجهيز جميع المنشآت التي ستحتضن منافسات 15 لعبة جماعية وفردية، ومؤكدا ان افتتاح الدورة سيكون على مستوى عالمي من خلال شركات عالمية لها باع طويل في مثل هذه البطولات في مجمع 360 (ذا ارينا)، مشيرا الى ان اللجنة الاولمبية عملت بكل اخلاص حتى تظهر الدورة بشكل يليق بما هو مخطط لها، معربا عن سعادته باستضافة ابناء الخليج في بلدهم الكويت.

