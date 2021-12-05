«فو سبورت» نظَّمت سباق «سوبر رن»

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أطلقت «فو سبورت» أحد قطاعات «فو» الشبابية احدث أنشطتها من خلال الاحتفالية التي اقامتها في مدينة الكويت لرياضة المحركات وتضمنت عددا من الفعاليات الرياضية والشبابية. وقال مدير ادارة العلاقات العامة في «فو» احمد السويلم: «بخط متواز مع انطلاق منصة فو حيث مجموعة الاعمال الشبابية التي راحت تنطلق فضائيا عبر تلك المنصة الحاضنة للشباب المبدع. اقيمت مساء أول من امس احدث انشطة فو سبورت وهي احد قطاعات فو المنصة غير الربحية». وتابع السويلم قائلا: «شهدت الاحتفالية عددا من الانشطة الرياضية والشبابية ومنها سباق سوبر رن رايس». وأفاد أن «فو» ستطلق في غضون الفترة القصيرة المقبلة عددا من الأنشطة الأخرى لتشكل الفضاء الخصب للمبدعين. «واستطرد احمد السويلم قائلا: «بهذه المناسبة اشيد بالحضور والدعم الاعلامي الذي رافق هذه المناسبة وهو دعم حقيقي لمسناه منذ اليوم الاول عن الاعلان عن منصة فو التي انطلقت لتحمل اسماء جيل من الشباب الكويتي الى انحاء المعمورة. كما اشيد بدعم مدينة الكويت لرياضة المحركات على احتضان هذه المناسبة التي ستكون فاتحة لعدد من الانشطة والمناسبات الشبابية المتعددة».

