ملاك العنزي تهدي الكويت «ذهبية آسيوية»

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انتزعت لاعبة منتخب كرة الطاولة للمعاقين ملاك العنزي أمس المركز الأول والميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بعد تغلبها على منافستها التايلندية في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل واحد.

ويشارك المنتخب الوطني في رياضتي ألعاب القوى وكرة الطاولة بـ 6 لاعبين، وتشهد البطولة الآسيوية حضورا كبيرا لأكثر من 1500 لاعب ولاعبة ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما من 30 دولة آسيوية. من جهته، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ورئيس الوفد ناصر العجمي بالإنجاز الذي حققته اللاعبة ملاك العنزي، مؤكدا بأنه ستكون بطلة الكويت المقبلة، وينتظرها مستقبل مشرق، وأضاف: «جاءت الميدالية الذهبية في أول مشاركة دولية للاعبة، وهذا يبشر بمستقبل واعد لبنت الكويت، ونحن في اللجنة البارالمبية حريصون على تقديم كل الدعم والمساندة لأبطال الكويت؛ لإيصالهم إلى أفضل المراتب الدولية ورفع علم بلادهم الكويت عاليا»، لافتا الى أن اللاعبة ملاك العنزي قدمت صورة مشرفة للفتاة الكويتية سواء في حفل الافتتاح أو في منافسات كرة الطاولة. من جانبها، أبدى الأمين العام للجنة البارالمبية شريفة الغانم سعادتها الغامرة بالإنجاز الآسيوي الكبير، وقالت: «جاء الإنجاز بعد منافسات قوية، تمكنت فيها بطلة الكويت من التقدم بخطى ثابتة نحو المباراة النهائية التي حسمتها بجدارة واستحقاق». وأكدت شريفة الغانم أن الإنجاز الآسيوي يؤكد قدرة الشباب الكويتي على التتويج بأفضل المراكز في أهم وأكبر المناسبات الرياضية القارية والدولية، مضيفة: «تتوالى إنجازات رياضة المعاقين في مختلف الألعاب وهذا نتيجة عمل مخلص ومتفانٍ من القائمين على أندية ذوي الإعاقة، من مجالس إدارات وأجهزة فنية وإدارية، وجهود مخلصة لأبنائنا اللاعبين، ونتطلع دائما لتحقيق أفضل الانجازات في البطولات الدولية لرفع علم بلادنا الكويت عاليا في المحافل الدولية».

