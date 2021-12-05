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«طائرة القادسية» واصل التحليق

زيد خلف
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الأحد 05 ديسمبر 2021

واصل القادسية صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على الجهراء 3-0 (27-25، 25-20، 25-23، فيما كرس الكويت نفسه عقده لكاظمة وهزمه 3-1 (25-20، 25-21، 20-25، 25-20)، كما حقق العربي انتصارا مستحقا على برقان 3-0 (25-14، 25-19، 26-24)، ضمن الجولة السابعة من البطولة. ورفع القادسية انتصاراته إلى 6 دون هزيمة في المركز الأول برصيد 15 نقطة، يأتي بعده الكويت بـ 5 انتصارات وهزيمة برصيد 15 نقطة أيضا، ثم كاظمة 4 انتصارات وهزيمتين بـ 13 نقطة، والعربي وبرقان انتصارين و4 هزائم بـ 6 نقاط لكل منهما، ثم الجهراء انتصار و6 هزائم بـ 5 نقاط، وأخيراً التضامن انتصار و5 هزائم بـ 3 نقاط.


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