إجراءات السفر ضد «أوميكرون».. التنفيذ اليوم

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أصدر وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح قرارا بمنع دخول غير الكويتيين القادمين من 9 دول أفريقية عقب انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» وذلك اعتبارا من اليوم.

نص القرار على ان يمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من (جنوب أفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا- زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- اسواتيني- زامبيا- مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل. وفرض تطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول التسع لمدة 7 أيام مع عمل فحص «PCR» عند الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول.

