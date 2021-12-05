«أوميكرون» هجين من فيروسي «كورونا» والزكام

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كشفت دراسة جديدة أن متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا المستجد قد يكون اختلط بمادة وراثية من فيروس آخر يسبب البرد الموسمي المعتاد، ما قد يفسر سرعة انتشاره مقارنة بالمتحورات الأخرى، ويفسر أيضا أنه لا يصيب البشر بأعراض خطيرة، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست».

وحلل باحثون من «نفرنس» وهي شركة مقرها كامبريدج، ماساتشوستس، بيانات التسلل الجيني لسلالة «أوميكرون»، حيث عثروا على أجزاء من الشفرة الوراثية في المتغير الجديد لفيروس آخر يسبب الزكام. وقال الباحثون إن هذه الطفرة في «أوميكرون» يمكن أن تحدث في وقت واحد لدى مصاب بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم «سارس-كوف-2» المسبب لـ«كوفيد-19» وفيروس كورونا «إتش-كوف-229» الذي يمكن أن يسبب نزلات البرد. وأكد العلماء أن الشفرة الجينية المشتركة بين الفيروسين لم يتم اكتشافها في متغيرات فيروس «كورونا» الأخرى. وأثبت الباحثون أن فيروس «سارس-كوف-2»، المسؤول عن مرض «كوفيد-19»، يمكن أن يصيب المرضى المصابين أيضا بفيروسات «كورونا» الأخرى. وتمهد مثل هذه العدوى المشتركة لإعادة التركيب الفيروسي، وهي عملية يتفاعل فيها فيروسان مختلفان في نفس الخلية المضيفة أثناء عمل نسخ من نفسيهما، ما ينتج عنه نسخ جديدة تحتوي على بعض المواد الجينية من كلا الفيروسين الأصليين.

