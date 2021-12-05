«البيئة»: دعم مشاريع خفض الانبعاثات الضارة

أول النهار

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية حرصها على دعم المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات الضارة والملوثة للبيئة من جميع المصادر الرئيسة لاسيما قطاع النقل البري وذلك بدعم الجهات المعنية في الدولة لسن التشريعات الخاصة بزيادة أعداد السيارات الكهربائية في البلاد.

وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في «الهيئة» سميرة الكندري لـ«كونا» في افتتاح أول معرض للسيارات الكهربائية «كويت خضراء»: إن إقامة هذا المعرض مبادرة طيبة وخطوة إيجابية من القطاع الخاص للتعاون مع القطاع الحكومي للاسهام بالمحافظة على البيئة والاستفادة من الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

ولفتت إلى جهود الكويت في استخدام الطاقة المتجددة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وحرص الدولة على التزامها في خفض الانبعاثات الغازية في 2035 واستخدام 15 في المئة من الطاقة المتجددة مشيرة إلى استخدام طاقتي الشمس والرياح في مشاريع كبرى كمحطة «الشقايا» وغيرها.

وأفادت الكندري بأن المركبات بالكويت تسهم بانبعاث ملوثات تصل نسبتها إلى 50 في المئة من إجمالي الانبعاثات التي تصدر عن الأنشطة البشرية بعد إلغاء النسبة التي تسهم بها العوامل الطبيعية.

وأوضحت أن من الإجراءات التي قامت بها الهيئة بهذا الشأن إلغاء الضريبة عن السيارات الكهربائية وتخصيص حارة مخصصة في الخطوط والسريعة لها إضافة إلى تشجيع محطات الوقود على توفير وحدات لشحن الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وذكرت أن استخدام السيارات الكهربائية خطوة إيجابية وجديدة على الكويت مبينة أن هناك متطلبات أساسية لتوفيرها للمستهلك لذا تتعاون الهيئة مع الجهات المعنية لتوفير محطات ثابتة لشحن هذه السيارات وإيجاد بنية تحتية لها وتوفير قطع الغيار وأن تكون المواصفات والمقاييس مناسبة للدولة وثابتة.

من جانبه قال مؤسس شركة «زون» المنظمة لمعرض السيارات الكهربائية عبدالرحمن ساجر في تصريح لـ«كونا» إن المعرض الذي يقام في مجمع مروج ابتداء من اليوم وينتهي السبت المقبل يحث على استخدام السيارات الكهربائية «ذات الانبعاث المعدوم» وذلك لتقليل الانبعاثات الضارة والحصول على بيئة خضراء نظيفة. وذكر أن القطاع الخاص يؤمن بأهمية المحافظة على البيئة ويسعى دائما للتعاون مع القطاع الحكومي في هذا الشأن مبينا أنه تم دعوة الهيئة العامة للبيئة للمشاركة في المعرض لتبيان حرص القطاع الخاص واهتمامه البيئي ومساهمته في نشر الوعي البيئي.

وأوضح أن المعرض يتضمن 18 سيارة كهربائية وعددا من الدرجات الهوائية من 8 وكالات للسيارات.

