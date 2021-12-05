الأحد 05 ديسمبر 2021 ,1 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
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دندرة
الطقس.. أجواء متقلبة ومطر ملوث يتوقع سقوطه قريباً!
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