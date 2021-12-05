الفارس: حظر دخول السُّفن المحملة بالبضائع الإسرائيلية

وطن النهار

أصدرت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قرارا وزاريا بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) وإليها وجاء في القرار: مادة أولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية في وزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2،3، 4 من المرسوم الأميري الصادر في 1957/5/26.

مادة ثانية: يشمل الحظر الوارد في المادة الاولى جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل وإليها أو الى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.

مادة ثالثة: على المعنيين في وزارة المواصلات إحالة كل ما يتكشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.

