الاتصالات: «منو داق» و«آزار» مرصودان أمنياً

وطن النهار

في تسابق دراماتيكي سريع مع مستجدات الواقع العملي فنيا وإداريا، ومواكبة التطورات، عمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى محاولات رصد المنصات والمواقع المشبوهة على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي طالما كان التحذير من استخدامها السلبي لكثير من المسؤولين والمراقبين.

وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في مذكرة إيضاحية للآلية التي تقوم بها في الحماية ، أنها تعمل على قدم وساق لرفع الإمكانيات اللازمة لتتماشى مع التطور التكنولوجي، لحجب المواقع والتطبيقات المشبوهة بطريقة أكثر فاعلية مما هي عليه في الوقت الحالي.

وإذ نفت الهيئة وجود أي قصور تشريعي، أكدت أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، الأمر الذي يحتم علينا تحديث التقنيات والأساليب المستخدمة دائماً، كما أن التشريعات المتبعة ليست في دولة الكويت فقط، وإنما تقوم المنصات العالمية بالامتثال لقوانينها وسياساتها الخاصة، والتي لا تتفق دائماً مع القوانين الكويتية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حقوق المثليين، مما يتعثّر حجب مثل هذه المواضيع.

وأوضحت أن هناك تطبيقات لم تتمكن الهيئة من حجبها رغم الإبلاغ عنها، وهي تطبيقات معروفة لها قاعدتها الجماهيرية «منو داق» وتطبيق Azar وBigo، والسبب يعود إلى طبيعة عمل التطبيق والمستضاف على منصات، مثل أمازون وغوغل، والتي تعيق حجب التطبيق من دون التأثير على تطبيقات أخرى، مشيرة إلى أن سلطة الهيئة في الحجب تتم في حال استجابة شركات التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن هناك تنسيقاً بين الهيئة والشركات العالمية لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث يكون التعاون من خلال عملية إبلاغ عن المحتوى المخالف المقدم من قبل الهيئة، والمدعم بالمستندات الدالة للمخالفة وانتهاكها لقوانين دولة الكويت والأدلة التي تثبت وجود المخالفات وانتهاك القانون، أو حكم قضائي صادر من قبل محاكم دولة الكويت، أو مخالف للقوانين الخاصة بالشركات، لتقوم بدورها الشركة بعمل اللازم من خلال القيام بالحجب، سواء كان حجباً كلياً أو حجباً على مستوى الكويت، كما أن تعاون هذه الشركات يعد مقبولاً.

وأفادت الهيئة أن عدد الشكاوي المقدمة بخصوص الإعلانات والمقاطع والتطبيقات المنافية للآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021 بلغت 96 شكوى، منها 10 شكاوى متعلقة بالإعلانات والمقاطع المنافية للآداب ، لافتة إلى أن اجراءات حجب المحتويات الالكترونية، ومن خلال آلية واضحة ومعتمدة، تبدأ بدراسة الطلب والتأكد من السند القانوني والأدلة الدالة على المخالفة، والتي يتم بناء عليها مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي للحجب، وكما تقوم الهيئة بمتابعة ورصد دوري للإعلانات والمقاطع المنافية للآداب العامة، التي تشن من خلال هجمات على منصات التواصل الاجتماعي، وتقوم بناء على ذلك بمخاطبة شركات التواصل الاجتماعي لحجبها بشكل فوري، خاصة أن الامر خارج عن اختصاص الهيئة، علما بأن الاحالة للتحقيق والجهات القضائية تقوم بها وزارة الداخلية، حيث انها الجهة المختصة بنفاذ القانون بالدولة.

وأضافت الهيئة انها تقوم بنشر مواد توعوية في الحساب الرسمي للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وعبر الصحافة والإعلام لتوعية المواطنين بالمخاطر الإلكترونية وآلية الحماية منها، موضحة أنها تُلزم جميع شركات الاتصالات بتحديث وتسجيل بيانات مشتركيها، وذلك بما جاء في اللائحة لاستكمال تسجيل كل المشتركين الحاليين، حيث تم إعطاء مدة زمنية أقصاها 6 أشهر، يحق للهيئة تمديد المدة حسب ما تراه مناسباً.

