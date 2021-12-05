الكويت عضواً في «تنفيذي برنامج الأغذية العالمي»

وطن النهار

فازت الكويت بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للمرة الرابعة في السنوات العشر الأخيرة لتواصل مشاركتها في إدارة أهم وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الإنسانية للعامين القادمين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ 168 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المنعقدة حاليا في روما بمشاركة 49 بلدا بينها الكويت التي انتخبت لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة من 1 يناير 2023 الى 31 ديسمبر 2024.

ومن جانبه رحب مندوب الكويت الدائم لدى (فاو) المهندس يوسف جحيل في تصريح لـ (كونا) باعادة الانتخاب لعضوية المجلس التنفيذي وتجديد ثقة المجتمع الدولي الممثل في مجلس (فاو) في الكويت بما يعكس مكانتها وشراكتها القوية في العمل الانساني العالمي.

وقال المهندس جحيل الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ان اعادة انتخاب الكويت يعد شهادة تقدير رفيعة نعتز بها وتحفزنا لمواصلة دور الكويت الانساني لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة في سائر أنحاء العالم. وأوضح أن تبوء هذه العضوية يبرز صوت الكويت ودول المنطقة بصورة فعالة ومناسبة في مناقشات وقرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للفترة المقبلة ويعزز من اسهام الكويت النشط في رسم وتوجيه العمل الانساني والتنموي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي التزم بها المجتمع الدولي وفق أجندة 2030.

وتولت الكويت لأول مرة رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المؤلف من 36 من الدول الأعضاء في الفترة من 1 يناير 2016 الى 31 ديسمبر 2018 وتعد من أبرز الدول اهتماما بالأنشطة الإنسانية للبرنامج الذي تلعب فيه دورا متميزا بفضل مساهماتها السخية لمساعدة ضحايا الصراعات في بلدان الشرق الأدنى وبقية مناطق العالم.

