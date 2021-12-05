«الهلال الأحمر»: إيلاء ذوي الاحتياجات الاهتمام والرعاية

وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة وجعلت أسمى غايتها رعايتهم وصون وحماية حقوقهم.

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية بالجمعية مريم العدساني لـ (كونا) على هامش توزيع هدايا ومساعدات على ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة إحياء يومهم العالمي إن (الهلال الأحمر) تدعم كل الجهود الإنسانية للمحتاجين والمتضررين ولا تتوانى في تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة داخل البلاد وخارجها.

وأضافت العدساني أن هذه الاحتفالية وتوزيع الهدايا على ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكدان حرص الجمعية على مساندة وتأهيل هذه الفئة الإنسانية وإدخال الفرحة إلى قلوبهم لافتة إلى مشاركة متطوعي الجمعية في مثل هذه الفعاليات تعبيرا عن تضامنهم الإنساني مع هذه الفئة الغالية وتقديم الدعم والعون اللازم لهم ولاسيما نفسيا.

وذكرت أن الجمعية بدورها تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتوفير كل الإمكانات التعليمية والصحية والإغاثية لهم وهذا الدعم أسهم كثيرا في التخفيف عليهم وعلى أهاليهم.

ولفتت إلى أهمية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومساندتهم وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي اللازم لهم وتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

ودعت العدساني إلى تضافر جهود جميع المؤسسات العامة والخاصة في البلاد لدعم ورعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع آملة ترسيخ النهج الشامل وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بما يتماشى مع برنامج المسؤولية المجتمعية.

ويصادف الثالث من ديسمبر كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

