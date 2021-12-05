إشهار «تعاونية» غرب عبدالله المبارك

وطن النهار

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي قرارا بإشهار جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية. وجاء في النظام الأساس للجمعية المكون من 69 مادة، أن يكون مقرها منطقة غرب عبدالله المبارك قطعة 5 مركز الضاحية ونطاق عملها منطقة غرب عبدالله المبارك قطعة 3 و5، كما أن عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية من الجنسين، ويصبح العضو المنتسب عضوا عاملا ببلوغه 21 عاما ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين وتسقط العضوية عن المساهم اذا فقد شرطا من الشروط اللازمة لذلك. وتضمن النظام الأساس أن يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، ويشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون بالغا من العمر 30 عاما وحاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة مع التطرق الى أسباب سقوط العضوية واستقالة الأعضاء وظروف انعقاد الجمعية العمومية ورأس المال والأسهم والأحوال التي يجوز فيها لوزير الشؤون حل الجمعية.