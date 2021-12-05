العثور على مواطن غرق طرّاده «حيّاً»

وطن النهار

تمكن رجال فرق الإطفاء والانقاذ البحري من العثور على مواطن تعرض الزورق الذي يستقله للغرق بالقرب من جزيرة فيلكا وتم نقله إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم . وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء والانقاذ البحري تمكنت من العثور على مواطن تعرض الزورق الذي يستقله للغرق بالقرب من جزيرة فيلكا. واوضحت الادارة أن مواطنين كانا يستقلان زورق صيد وبسبب عدم استقرار الحالة الجوية وارتفاع الأمواج تعرض الزورق للغرق وقد تمكن احدهما من السباحة والوصول للجزيرة وقام بإبلاغ احد مرتاديها عن الحادث وقد هرعت زوارق الإطفاء والانقاذ البحري لعملية البحث بمشاركة زوارق خفر السواحل والطيران العامودي التابع للقوة الجوية الكويتية. واضافت الادارة أن التيارات المائية سحبت المواطن المفقود بعيدا عن موقع غرق الزورق حينما عثر عليه أحد الزوارق التابعة لادارة الإطفاء والانقاذ البحري بجنوب شرق جزيرة عوهة وهو على قيد الحياة.