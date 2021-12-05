منع دخول غير الكويتيين القادمين من 9 دول أفريقية

وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارا وزاريا بمنع دخول غير الكويتيين القادمين من 9 دول أفريقية عقب انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، وجاء في المادة الأولى من القرار انه يمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول التالية (جنوب أفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا- زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- اسواتيني- زامبيا- مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل، وفي المادة الثانية يطبق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول المحددة بالمادة الأولى لمدة 7 أيام مع عمل فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول. وفي المادة الثالثة برفع الأمر لمجلس الوزراء للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

