بنك الكويت الوطني أطلق «سباق الجري»

وطن النهار

في مبادرة استهدف بها التوعية الصحية والرياضية والحرص على تنمية المجتمع أطلق بنك الكويت الوطني سباق (الوطني) للجري امس السبت بعد توقف نحو سنتين بسبب ظروف جائحة (كورونا) بمشاركة نحو 6000 متسابق ومتسابقة أعمارهم تبدأ من 15 عاما وما فوق.

ووسط أجواء استمتع بها جميع افراد العائلة انطلق مسار السباق الذي تبلغ مسافته 11 كيلومترا من نقطة التجمع في الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي مرورا بعدد من معالم البلاد الشهيرة وصولا إلى حديقة شاطئ الشويخ وأقام (الوطني) على هامش السباق نشاطات والعابا رياضية لجميع أفراد الأسرة.

