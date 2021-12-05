«الكويت التقنية» احتفلت بخريجيها

وطن النهار

في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز والسعادة وتحت رعاية الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة المهندس عمر الكندري احتفلت كلية الكويت التقنية بتخريج 202 طالب وطالبة لدفعة 2020 من طلبتها، حيث تخرج 71 طالباً وطالبة من تخصص المبيعات والتسويق، و30 طالباً وطالبة من تخصص إدارة نظم المعلومات، و21 طالباً وطالبة من تخصص فني تصميم شبكات، و26 طالباً وطالبة من تخصص التطبيقات البرمجية والبرمجة، و53 طالباً وطالبة من تخصص صيانة وأمن الشبكات، من بينهم 7 خريجين حازوا على معدل 4 نقاط و75 طالباً وطالبة حصلوا على مرتبة الشرف .

