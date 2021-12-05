اتحاد التَّطبيقي عقد جمعيته العمومية

وطن النهار

عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية العادية عن العام النقابي 2020/2021 واقيمت بصالة الالعاب في المقر القديم لكلية التربية الاساسية بالعديلية صباح يوم السبت الموافق 4/12/ 2021 وترأس فعاليات الجمعية الرئيس السابق للاتحاد صالح عادل الجاركي ومعه نائب الرئيس ناصر حسين المطيري، وأمين السر ظافر حزام العجمي، وأشرفت عمادة شؤون الطلبة على فعاليات الجمعية بحضور عميدها د. عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د. سلمان حاجي، وعدد من الطلاب والطالبات، وتم خلالها مناقشة التقريرين الإداري والمالي وما استجد من أعمال .