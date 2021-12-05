قصر العدل الجديد.. تُحفة الشَّرق الأوسط المعمارية

وطن النهار

بلغت نسبة اعمال مشروع قصر العدل الجديد معدلات متقدمه من الخطة التنفيذية المعدة له حيث يعتبر المشروع جزءاً من خطة التنمية وتحقيق رؤية الكويت الجديدة بحلول عام 2035، خاصة وانه من أهم المشاريع على مستوى الدولة، وهو حائز شهادة معمارية عالمية كأضخم صرح قضائي يتم بناؤه في الشرق الأوسط.

وتم تصميم مشروع قصر العدل الجديد على شكل برجين متقابلين وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 400 ألف متر مربع، متضمنة المساحة القائم عليها مبنى قصر العدل الحالي، وتصل مدة إنجاز المشروع إلى 1660 يوماً، مقسمة إلى مرحلتين، الأولى مدتها 820 يوماً وتقع على الجزء الشمالي من المشروع، والمرحلة الثانية مدتها 840 يوماً وتقع ضمن موقع المبنى القائم لقصر العدل.

ويقع مشروع قصر العدل الجديد على مساحة أرض تبلغ نحو 33.385 متراً مربعاً، ويتكون من برجين معلقين متقابلين يُحاكي بهما شكل ميزان العدل، ويتألف من 26 طابقاً (متضمنة 3 سراديب) بإطلالات مباشرة على الخليج العربي، ويشمل المشروع أكثر من 141 قاعة محكمة ونحو 284.000 متر مربع من المساحات الإدارية والمكتبية.

كما يضم غرفاً للتداول وقاعات انتظار وغرفاً لحجز المتهمين، ومكتبة قضائية، وأماكن استراحة، وكافتيريات، ومسرحاً وقاعات محاضرات، وسيتم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للقضاة والموظفين والمراجعين والمتهمين كل على حدة، إلى جانب مبنى خاص بمواقف السيارات تصل قدرته الاستيعابية لنحو 3.129 موقفاً آلياً وتقليدياً مع التزام فريق العمل بتطبيقات الأمن والسلامة داخل موقع العمل بالمشروع، ومباشرة الأعمال باتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتقيد باستخدام أدوات الحماية الشخصية .

ويتم الان استكمال أعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات وتركيب كسوات الرخام الإيطالي والزجاج للواجهات، وذلك بالإضافة إلى أعمال عزل الأسطح والأعمال الخارجية وتركيب المصاعد، فيما استوحت واجهات المبنى من عناصر العمارة التقليدية في الشرق الأوسط، وأن الفراغ الشاسع بين البرجين يعتبر جوهرة المبنى، حيث إنه يسمح للضوء الذهبي المنعكس من واجهاته الزجاجية الداخلية بالتخلل إلى الغرف والقاعات من جوف المبنى، بغية توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية، كما سيتم تنسيق الموقع بعناصر خضراء تقليدية، منها: ساحات النخيل، والأشجار المزهرة، وحدائق ورود لتضيف اللون والجمال إلى الموقع.

