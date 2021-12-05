«الداخلية»: تطبيق الإجراءات الفورية للتصدي لـ«المشاجرات والعنف»

وطن النهار

بدأت قطاعات وزارة الداخلية في تطبيق التوصيات التي أقرتها الاجتماعات الأخيرة بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، من خلال حملة أمنية في عدد من مناطق البلاد وذلك للتصدي لظاهرة المشاجرات والعنف في المجتمع والقضاء عليها، وذلك بتطبيق الإجراءات الفورية التي أقرتها في اجتماعها الأخير بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وتم ضبط عدد من المخالفين، وحجز (6) مركبات في كراج الحجز.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وتكليف وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بوضع حلول سريعة للقضاء على ظاهرة العنف والمشاجرات بين الشباب، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بدأت قطاعات وزارة الداخلية الميدانية المشاركة في التصدي لظاهرة المشاجرات والعنف في المجتمع والقضاء عليها، في تطبيق الإجراءات الفورية التي أقرتها في اجتماعها الأخير بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

وفي هذا السياق نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية موسعة على عدد من المناطق خاصة أماكن تجمعات الشباب في المجمعات التجارية والشوارع الرئيسة، وكذلك الواجهات البحرية ومناطق المشي القريبة من الشواطئ بالإضافة إلى الحدائق العامة وتم ضبط عدد من المخالفين، وحجز (6) مركبات في كراج الحجز.

وأكدت الادارة استمرار الحملات الأمنية على جميع أنحاء البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، والتصدي للظواهر السلبية، وتدعو أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بضرورة البعد عن السلوكيات السلبية والمشاجرات وإزعاج الآخرين والالتزام بالآداب العامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن هاتف الطوارئ (112) يعمل مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن أعمال عنف أو مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور، مؤكدة أن التدخل المبكر وسرعة الاستجابة الأمنية لبلاغات العنف والمشاجرات يحولان دون تفاقم المشكلة ويحفظان الأرواح والممتلكات.

