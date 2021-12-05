حكومة مرتقبة.. تطلب وزراء أكفاء!

مال وأعمال

شدد عدد من المسؤولين والخبراء على أهمية اختيار تشكيلة حكومية قادرة على تحقيق التغيير المأمول اقتصادياً واجتماعياً، مشيرين إلى أن حكومة تكنوقراط مطلوبة عن أي وقت مضى في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب أشخاصاً قادرين على تحقيق الإنجازات المطلوبة.

وبينوا عبر «النهار» أن وضع برنامج زمني محدد للإنجاز من قبل الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام «ضرورة» ملحة، في ظل تأخر الكثير من الخطوات والتشريعات المطلوبة للعبور الآمن بالاقتصاد نحو التغيير النوعي المطلوب.

ولفتوا أن المطلوب رجال دولة قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويتمتعون بالحزم والعزم والإنجاز، مبينين أن بعض القيادات الوسطى في الوزارات مازالوا يصرون على اتباع الدورة المستندية والبيروقراطية العقيمة في إنجاز معاملات الأفراد والشركات في الوقت الذي تجتاح العالم والكويت ثورة رقمية فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها.

وأقروا جميعاً أنه لا فرق بين رجل وامرأة في الاختيار وإنما يجب أن يكون الأمر وفق معيار الكفاءة فقط، ومن يثبت كفاءته يكون هو الأجدر على تولي المسؤولية. وشددوا على أهمية توافر الخبرة فيمن يتولي حقيبة وزارة في المكان الذي سيتولاه، وأن يتخذ القرارات في التوقيت المناسب وأن يكون معيار الإنجاز من وراء اتخاذ تلك القرارات هو الحاكم في توجهات المسؤول وليس أمراً آخر. وفيما يلي التفاصيل..

شدد رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي على أهمية اختيار تكنوقراط ناجحين ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، خاصة وأن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تحقيق التغيير المأمول.

وبين السلمي أن المشكلات الرئيسة التي تمت مواجهتها في السابق، سببها الأساس تدني الأداء الحكومي في بعض الجهات والذي لم يكن على المستوى المأمول.

واستدرك السلمي بالقول الاختيار يجب أن يتركز على اختيار رجال دولة قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن عامل التوقيت في اتخاذ القرارات الاقتصادية مهم للغاية.

وبين أنه على الرغم من أن التحول الرقمي بات أمراً واقعاً، فرضته ظروف جائحة كورونا وتطلعات المستثمرين ورجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم في وقت أسرع، مازلنا نجد -وللأسف- بعض القيادات الوسطى في الوزارات تصر على اتباع الدورة المستندية والبيروقراطية العقيمة في إنجاز المعاملات.

شرط الكفاءة

ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي أهمية التفكير في أن يقود التشكيل الحكومي الجديد المرتقب التغيير المأمول للكويت.

وأضاف: نحن بحاجة لحكومة تكنوقراط قادرة على التغيير وليست حكومات سياسية، من أجل تحقيق الرؤية المطلوبة وأن تكون قادرة على الإنجاز.

وفيما يتعلق باختيار العنصر النسائي في الحكومة الجديدة، أشار العلي بالقول: لست مع التمييز بين رجل وامرأة ولكننا يجب البحث عن الكفاءات المطلوبة، مستدركاً بالقول من يثبت كفاءته وجدارته فهو أولى بالمنصب والاختيار.

الشخص المناسب

وبدورها، أشارت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي أن المعيار الأساس الواجب اتباعه في التشكيل الحكومي يجب أن يتركز في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وأن يتمتع من يقع عليه الاختيار بالخبرة المطلوبة في الوزارة التي يتولى مسؤوليتها.

وفي رد منها على تساؤل عما إذا كانت حكومة تكنوقراط هي الأنسب للمرحلة المقبلة، أجابت باقتضاب: في اعتقادي أن يكون الاختيار خليط بين التكنوقراط والسياسة سيكون مناسباً، فكلاهما مطلوباً للمرحلة المقبلة.

وفي رأيها لزيادة الحقائب الوزارية للمرأة، أشارت قائلة: ليس شرطاً وإنما الكفاءة يجب أن تكون معيار الاختيار سواءً كانت امرأة أم رجلاً.

برنامج محدد

أعربت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي عن أمنياتها أن تكون إجراءات الحكومة الجديدة حقيقية وفعالة عن طريق إعلانها على الخطط المستقبلية القادمة وان يكون هناك جدول أو برنامج حكومي واضح بجدول زمني قابل للتنفيذ، مشددة على ان يكون البرنامج مقبولاً لجميع الأطراف.

وأبدت د. بورسلي موافقتها على إصدار قانون الدين العام بشرط أن يكون هناك آليات واضحة تبين كيفية الصرف والرقابة المسبقة على الانفاق، بالاضافة الى آليات السداد للدين العام.

وشددت على ضرورة وجود رؤية متكاملة للبرنامج الزمني للدين العام ومجالات الإنفاق، بالاضافة الى تحديد نوعية المشروعات التي سيتم الإنفاق عليها من الدين العام، مؤكدةً معارضتها التامة لانفاق الحكومة على المصروفات الاستهلاكية من الدين العام حيث ستكون تغطية المصروفات منه بمثابة مشكلة ذات تراكمات مستقبلية كبيرة.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الملفات التي لم تحسم من الملفات الاقتصادية وابرزها ملف التركيبة السكانية حيث إنه لا يوجد حل لتلك المشكلة او توجه لحلها، مؤكدة انه يجب ان يكون هناك آلية وخطة واضحة لحل تلك المشكلة وتحديد الخيارات المتوفرة لدى الحكومة لوضح حل لها، مشددة على ضرورة وجود خطة استراتيجية كاملة لملف التركيبة السكانية، مشيرة إلى أن التركيبة السكانية لها جوانب عديدة تتعلق بالوضع الاقتصادي.

دور مجتمعي

ومن جانبه، أوضح الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة د. جاسم بشارة، ان مشاركة المرأة في التشكيل الحكومي الجديد أمر مهم نظراً لدور المرأة المجتمعي والذي لا يمكن تجاهله، موضحا انها تتمتع في المجتمع الكويتي بخبرات إدارية وعلمية، مشيرا الى ان مشاركة الشباب واشراكهم في ذلك التشكيل امر بالغ الأهمية لدمج الكوادر الشبابية مع الخبرات في نطاق واحد.

وأضاف أن الوزير الناجح لابد أن تتوفر لديه عدد من الصفات المهمة منها العلم والمعرفة والأمانة بجانب الخبرات الإدارية والعلمية، لافتا الى ان تلك الخبرات تساعد على مواجهة المشاكل والتحديات التي قد تقابل الوزير في مهام عمله.

وتمنى د. بشارة أن يرى كياناً مستقلاً مختصاً للبيئة إما على هيئة مؤسسة مستقلة أو وزارة مع احدى الوزارات الأخرى مثال النفط مع البيئة او الصحة مع البيئة أو البيئة بمفردها، كما هو معمول به في الدول الأخرى نظرا للاهمية الاستراتيجية للبيئة عالمياً.

وزراء بفكر جديد

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات المهلب للمقاولات والتجارة وعضو اتحاد الصناعات خالد العبد الغني إنه لابد من التشكيل الحكومي الجديد لابد ان يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص وذلك من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وأن يتمتع من يقع عليه الاختيار في الوزارات الاقتصادية بالخبرة المطلوبة في الوزارة التي يتولى مسؤوليتها.

واضاف العبد الغني في تصريح لـ«النهار» ان الكويت بها شباب متميز من ذوي الامكانيات خاصة في المجال الاقتصادي ولابد من الاستفادة منهم سواء داخل الكوادر أو خارجهم، لاننا نحتاج الى فكر جديد للقضايا الاقتصادية يكون خارج الصندوق من خلال وضع رؤية متكاملة للبرنامج الزمني لاهم المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها توفير السيولة والدين العام ومجالات الإنفاق والحد من المصروفات الاستهلاكية.

وشدد العبد الغني على اننا نحتاج بشكل كبير وزراء متخصصين في التشكيل الحكومي الجديد شريطة ان يكونوا من اصحاب الخبرات الإدارية والعلمية.

حسن اختيار الوزراء

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر اننا على ابواب مرحلة جديده من المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة جديده واختيار وزراء لمجلس الوزراء لتشكيل سلطه تنفيذية تُحقق ما هو مرجو منها للمرحلة القادمة وهي لاشك مرحلة مهمة وذات طابع خاص بعد الانتهاء تقريباً من جائحة كورونا والجوانب الصحية والتركيز على الجانب الاقتصادي اذ لابد من اختيار وزراء اقتصاديين على مستوى عالٍ من حسن الادارة والاحترافية والمهنية.

واضاف حيدر على ضرورة ان يكون لديهم برنامج ورؤية واضحة للمرحلة القادمة وانتشال الاقتصاد من الوضع الحالي الى مرحلة تحقيق طموحات واولويات المواطن وهذا يتحقق بحسن الاختيار والابتعاد عن المحاصصة والتركيز على شخص الوزير وقدراته وانجازاته ومن ثم اعطائه المدة الكافية لا تقل عن ثلاث سنوات لتحقيق الاهداف والانجازات.

وامل حيدر ان تكون الاسماء المطروحة بغض النظر عن كونه من الشباب او تكون امرأة او ان يتم اختياره من بطن الوزارة كالوكلاء والوكلاء المساعدين المهم هو النظر الى السيرة الذاتية ومدى قدرته على التغيير للافضل خصوصا نحن في مرحلة الحكومة الالكترونية الرقمية ونعاني من عجز مالي وتمت مصالحة وطنية يجب الاستفادة منها واستثمارها بحسن الاختيار للوزراء.

وشدد حيدر على انه كمسؤول عقاري ومهتم بالشأن العقاري اتمنى ان يتم اختيار وزراء التجارة والمالية والاسكان والبلدية وان تتطابق اولوياتهم مع اولويات المواطنين بتنظيم اسواق العقار التي تعاني من فوضى في التنظيم والرقابة والقوانين القديمة والنظر في حل القضية الاسكانية وتنظيم وازالة جميع انواع المخالفات وحسن ادارة مرافق املاك الدولة فالعقار والسكن جانب مهم جدا ومن اول اهتمامات المواطنين.

ودعا حيدر ان يوفق الله ويعين رئيس مجلس الوزراء على اختيار الافضل والاجدر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان ننتهي ونضع وراء ظهورنا ومن غير رجعة حكومات المحاصصة التي اثبتت فشلها في كل الحكومات السابقة.

