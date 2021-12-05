«أوبك+» أنهت 5 أسابيع من هبوط أسعار النفط

مال وأعمال

قفزت أسعار النفط موسِّعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت (أوبك بلس) إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، الطلب، لتكسر الأسعار مسار التراجع الذي استمر خمسة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.55 دولار بما يعادل 3.66% إلى 72.22 دولاراً للبرميل ، بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظاً من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 2.31 دولار أو 3.47% إلى 68.81 دولاراً للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4%.

