«جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية» كرّمت أرثوس

مال وأعمال

احتفت شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية إحدى شركات مجموعة بوخمسين القابضة بترقية الشيف سيلفان أرثوس إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة ورئيس الطهاة وذلك تقديرا لجهوده في الشركة منذ تعيينه في 2018 إلى الان، وتميزه خلال فترة جائحة فيروس كورونا التي استطاعت الشركة خلالها ان تواصل تقدمها عبر تقديم نوعيات جديدة ومتميزة من الاطباق في المطاعم والتنوع في قوائم الطعام والتجهيزات الغذائية.

وحضر حفل التكريم رئيس مجلس إدارة شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية عماد جواد بوخمسين وعلاء الموسوي الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من قيادات وموظفي الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة جورمينيا الدولية عماد جواد بوخمسين ان تكريم الشيف سيلفان أرثوس جاء تقديرا لجهوده المميزة، والتي استحق معها ان تتم ترقيته الي منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة ورئيس للطهاة، وتشجيعا لجميع العاملين في الشركة باعتبارهم العامل الأساسي في تقدم وتطور الشركة، ووصولها إلى مستوى ريادي، لافتا الى ان هذا التكريم يسهم في تعزيز الولاء لدى الموظفين والعاملين ورفع الروح المعنوية لديهم، بما يضمن تحسين وتطوير الأداء وبذل المزيد من الجهد .

واكد عماد جواد بوخمسين اننا في الشركة على قناعة بأن الكادر البشري هو الرصيد الحقيقي واللبنة الأساسية للشركة الذي نستثمر فيه كل الإمكانات للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة العملاء وتوفير الخدمات والمنتجات التي تناسب متطلبات عملائنا لتصبح «جورمينيا الدولية» هي الخيار المفضل دائما للعملاء في قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية.

ومن جانبه هنأ الرئيس التنفيذي علاء الموسوي الشيف سيلفان أرثوس على جهوده وحسن إدارته خلال فترة الجائحة ومهاراته عالية المستوى في تدريب فريق مطاعم «فوشون» والشركة بأكملها ،والعمل على إيجاد أصناف عدة جديدة وفريدة ومتنوعة في جميع مطاعم الشركة ، الامر الذي انعكس على الاداء والنتائج التي تحققت في تميزها بسوق المطاعم والتجهيزات الغذائية ، لافتا الى ان المرحلة القادمة تتطلب جهدا أكبر وابداعاً أفضل. واضاف الموسوي في الفترة السابقة نجحت شركة «جورمينيا الدولية» ان تحافظ علي تميزها في سوق المطاعم والتجهيزات الغذائية وذلك بفضل استراتيجية مجلس الادارة التي يتم تنفيذها والتي أسهمت الى حد كبير في تجنب الاثار السلبية للجائحة ، مشيراً الى ان الشركة تحافظ على كوادرها البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية التي نعتمد عليها في تحقيق المزيد من النجاحات. واختتم الموسوي تصريحه بانه يتمنى ان يكون قرار ترقية الشيف سيلفان أرثوس محفزاً لباقي العاملين في «جورمينيا الدولية» على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق المزيد من الابداعات والنجاحات في المستقبل.

