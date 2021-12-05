«اتحاد العقاريين»: تطوير المزادات العقارية لضمان تكافؤ الفرص

مال وأعمال

جدّد اتحاد العقاريين مطالبته بضرورة العمل على تحسين وتطوير أسلوب واجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، وذلك انطلاقاً من الاهمية التي تمثلها المزادات العقارية باعتبارها أحد مكونات التداول الرئيسة في السوق العقاري الكويتي. وقال الاتحاد خلال بيان صحافي، إن تطوير أسلوب عمل المزادات العقارية ستكون له آثار ايجابية على السوق العقاري بشكل عام، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يقضي على الكثير من السلبيات التي يعاني منها السوق العقاري في هذا الجانب، لا سيما ما يتعلق بوجود أخطاء مادية كانت تتسبب في الكثير من الاحيان بوقوع اشكالات وأضرار يتحملها المشتري أو باقي أطراف الدعوى. وأعاد الاتحاد التذكير بالمقترح الذي قدمه لوزير العدل بتاريخ 24 فبراير 2020، والذي تضمن عدداً من الجوانب الخاصة ببيع العقارات من خلال المزادات العقارية، بداية من مدة الطعن على المزاد والتي حددت بأسبوعين، علماً بأن الطعون عادة ما تقدم بعد رسو المزاد من قبل الدائن أو المدين، ما قد يسبب تعطيل مصلحة من رسى عليه المزاد، الامر الذي دعا الاتحاد للمطالبة بتشريع يكون فيه حكم من رسى عليه المزاد نهائياً وغير قابل للطعن في يوم جلسة المزاد. وطالب الاتحاد بضرورة ايجاد نماذج موحدة للمزادات العقارية تمنع وقوع الأخطاء، خاصة وأن تباين واختلاف الاعلانات الخاصة بالمزادات العقارية، ووجود أخطاء مادية في بعضها قد يتسبب في حدوث اشكالات وضرر على المشتري أو أطراف الدعوى، خاصة في حال وجود خطأ بالاسم أو العنوان أو وصف العقار أو موقعه أو قيمته أو نسبة وحصة البيع. اضافة الى ذلك شدد الاتحاد على ضرورة اضافة المخطط المساحي في الاعلان الخاص بالمزاد، بالاضافة الى نشر شهادة الاوصاف حتى يظهر الاعلان بشكل موحد ومنظم واضح العنوان والوصف. وفي الاطار ذاته، أكد اتحاد العقاريين على ضرورة تحديد فترات متقاربة عند تحديد موعد المزاد، خاصة اذا ما عرفنا أن تباعد الفترة بين صدور تقرير الخبير الخاص بتقييم العقارات محل المزاد، وبين تاريخ جلسة المزاد العلني تؤدي في الكثير من الاحيان الى وجود فرق واضح وملموس في اسعار بعض العقارات، ما قد يسبب ضرراً لأطراف المزاد أو عند الطعن عليه.

وفيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية المزاد العلني، دعا اتحاد العقاريين الى ضرورة ايجاد آلية واضحة ومحددة عند قيام القاضي بوضع وحدة المزايدة، ناهيك عن أن طرح المزايدة على المزايدين من خلال زيادة السعر بالترتيب، يفقد المزايدين مبدأ العدل والمساواة، مشدداً على ضرورة أن تتم المزايدة بدون التقيد بالدور، وذلك وفقاً لما هو معمول به في كل المزادات الأخرى. اما فيما يتعلق بالمشاكل التي تقع عادة بعد انتهاء المزاد، فقد أوضح الاتحاد أن الكثير ممن يرسو عليهم المزاد (خاصة في العقارات السكنية) عادة ما يواجهون مشاكل عند استلام العقار وبعد تحويله لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وفي هذا الاطار طالب الاتحاد بضرورة الزام ملاك العقار السابقين بتوضيح وضع المؤجرين بالعقار (ان كان مؤجراَ)، أو تسيلم مفتاح العقار لدى وزارة العدل الى المالك الجديد (في حال كان العقار شاغراً). واضاف الاتحاد أن هناك الكثير من العقارات التي يتأخر تحويلها من الناحية الاجرائية وبسبب الروتين والبيروقراطية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي بعض الاحيان ونظراً لعدم تمكن من رسى عليه المزاد من انهاء اجراءات التحويل سريعاً، يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة انهاء اجراءات نقل الملكية، وهذا يلزم من رسى عليه المزاد رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ما يؤدي الى اطالة أمد تحويل العقار وتحمله تكاليف ورسوم الدعوى ذات الصلة. على ذات الصعيد، رحّب اتحاد العقاريين بموافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة الاسبوع الماضي على الاقتراح الذي تقدم به النائب احمد مطيع العازمي، والخاص بانشاء منصة الكترونية رسمية للمزايدات العقارية مرتبطة بنظام وزارة التجارة والصناعة، وتتم المزايدات من خلالها حصراً وعبر الرقم المدني، مؤكداً أن هذا المقترح يصب في نفس توجه الاتحاد المتعلق بتنظيم المزادات العقارية في الكويت.

