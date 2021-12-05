الملحم: «أسواق المال» دشَّنت مبادرات التحول الرقمي رغم تداعيات الجائحة

مال وأعمال

يفتتح الإصدار الجديد من مجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية بمقال للمدير التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور أحمد الملحم عرض فيه لأبرز ما شهده العام الحالي من مبادرات أخذت طريقها للتحول واقعاً رغم استمرار تداعيات الجائحة، كتطبيق برنامج الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وبدء عهد المشتقات المالية، وكذلك إطلاق مسار التنمية المستدامة، إضافةً إلى توجهات أخرى قبل أن يختتم العدد بمقال لمدير تحرير المجلة مدير مكتب التوعية في الهيئة تناول فيه موضوع التحول الرقمي التوعوي للهيئة.

وبين كلمتي الافتتاح والختام، أتى العدد السادس من المجلة زاخراً بموضوعات غنية تنوعت بين الشأن الاقتصادي وأنشطة الأوراق المالية، وتغطية أخبار الهيئة وفعالياتها. كما تنقلت بين الماضي والمستقبل، فقدمت قراءة مبسطة للدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية أواخر تسعينيات القرن الماضي، كما عرضت للألوان المتعددة لاقتصادنا المعاصر ودلالاتها، إضافة إلى الدلالات المتعلقة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي.

الدكتور «يوسف عبد الله العوضي» الشخصية الاقتصادية المرموقة كان ضيف حوار موسع تناول جوانب عدة من قضايانا الوطنية والاقتصادية ورأي الدكتور العوضي بشأنها. زاوية أخرى، عرضت للمسيرة الحافلة للمغفور له بإذن الله تعالى محمد عبد الرحمن البحر في عالم التجارة والأعمال، والهم الإنساني والخيري.

أما «ملف العدد» فقد خصص لموضوع منظومة التمويل المستدام والتوصيات المتصلة بها في إطار عمل الهيئة. أما زاوية «آفاق وتوجهات» فعرضت لإستراتيجية الهيئة للتحول الرقمي التي أطلقتها مؤخراً. كما تطرق الإصدار الجديد لموضوعات متفرقة أخرى كآفاق التدريب الإلكتروني في فترة ما بعد الجائحة، والرضا الوظيفي لدى منتسبي الهيئة.

أما «تنامي ظاهرة انقسام الشركات»، و«مهمة إنقاذ تيك توك» و«الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الصيني»، و«التحديات المستجدة لقناة السويس» فكانت أبرز الأخبار الاقتصادية التي تناولها العدد.

الإصدار الجديد من المجلة، عرض في زاوية أخرى لتقارير عدة متنوعة تتصل بأنشطة سوق المال ومهام الهيئة. كما عرض بصورة موسعة لأبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الأشهر الثلاثة التي يغطيها الإصدار.

