«Ooredoo الكويت» تواصل طرح عروضها التنافسية

مال وأعمال

استكمالاً لمسيرة نجاحها وسعياً منها لإثراء تجربة عملائها الرقمية واحتفالاً بنهاية العام أطلقت Ooredoo للاتصالات، عرضاً حصرياً على باقة شامل برو 45 للدفع الآجل. ويُمكن العرض الحصري على باقة شامل برو 45 للدفع الآجل العملاء من الحصول على جهازين من أحدث مجموعة أجهزة iPhone 13 عن طريق اختيار اثنين من نفس الطراز أو طرازين مختلفين من iPhone 13 فضلاً عن الاستمتاع بمزايا أخرى مثل الحصول على خصم 50% عند شراء خط مكالمات ثاني وخصم 50% عند شراء العميل خط إنترنت، بالإضافة إلى دقائق محلية غير محدودة وإنترنت 5G وإنترنت تجوال غير محدود واستخدام YouTube والوسائل الاجتماعية بشكل غير محدود. وأكدت Ooredoo الكويت حرصها على تصميم عروض تمنح العملاء مزايا لا تتوقف وبأسعار تنافسية وتقديم أفضل الحلول الرقمية وأكثرها تقدماً وكفاءة لهم.

