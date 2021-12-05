برنامج «المركز» لتطوير الخريجين يفتح باب التسجيل لعام 2022

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» إطلاق «برنامج «المركز» لتطوير الخريجين للعام 2022، أحد مبادرات «المركز» المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف لبناء القدرات البشرية وتعزيز تنمية الشباب في الكويت. ودعا «المركز» الخريجين الكويتيين للتقدم بطلباتهم للالتحاق ببرنامج التدريب العملي والاستفادة من الفرص المتاحة لصقل مهاراتهم وتنمية معرفتهم، ودعم مسيراتهم المهنية، وسيتم استلام طلبات الالتحاق حتى تاريخ 16 يناير 2022.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج، الذي أطلقه «المركز» منذ العام 2017 واستمر بنجاح على مدى أربع سنوات، في فبراير 2022. وسيكتسب المشاركون في البرنامج الخبرات العملية خلال الاثني عشر شهراً التالية لانطلاقة البرنامج. وبهذه المناسبة، قالت بيبي مقامس، مسؤولة الموارد البشرية في «المركز»: «إن تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للتجارة والتمويل يعد أحد مرتكزات رؤية 2035. ويلعب قطاع الخدمات المالية دوراً مركزياً في تحقيق هذه الرؤية. ولذلك، يهدف برنامج «المركز» لتطوير الخريجين إلى النهوض بقادة المستقبل الكويتيين عبر إشراكهم في جميع جوانب أنشطتنا لصقل مهاراتهم. ونفتخر بكوننا قمنا بتدريب 42 خريجاً على مدى أربع سنوات، تم تعيين 38% منهم في «المركز» تقديراً لكفاءاتهم وقدراتهم المهنية». واستطردت قائلة: «نحن نمكّن الخريجين من اكتساب معرفة متعمقة حول كيفية إدارة الشركات، ونوجههم نحو اتخاذ خيارات عملٍ أفضل، وذلك من خلال منحهم فرصة الاضطلاع بالمهام

والمسؤوليات اليومية في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ومع اكتمال البرنامج، سيكون المتدربون الذين تم اختيارهم بعناية قد اكتسبوا خبراتٍ قيّمة من العمل لدى مؤسسة رائدة في القطاع المالي، ومن التفاعل المستمر والثري مع القيادات والمسؤولين وفرق العمليات في «المركز».

