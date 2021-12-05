«برقان»: عروض حصرية لعملاء «BuBa»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان وبالتعاون مع «جراند سينماز»، عن منح عملاء حساب «BuBa» فرصة حصرية لحضور فيلم «SING 2» مجانا في «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق. سيكون عرض الفيلم يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، 2021، ويمكن لكل عميل من عملاء حساب «BuBa»، ان يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور أي من العروض الساعة 2:00 مساءً، 5:00 مساءً أو 8:00 مساءً. لحجز المقاعد المجانية، يجب على عملاء حساب «BuBa» مراجعة شباك تذاكر «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق وإبراز بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم ابتداء من اليوم.

ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية، التي تم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع نمط حياة الأطفال.

