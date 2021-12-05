loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«برقان»: عروض حصرية لعملاء «BuBa»


أعلن بنك برقان وبالتعاون مع «جراند سينماز»، عن منح عملاء حساب «BuBa» فرصة حصرية لحضور فيلم «SING 2» مجانا في «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق. سيكون عرض الفيلم يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، 2021، ويمكن لكل عميل من عملاء حساب «BuBa»، ان يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور أي من العروض الساعة 2:00 مساءً، 5:00 مساءً أو 8:00 مساءً. لحجز المقاعد المجانية، يجب على عملاء حساب «BuBa» مراجعة شباك تذاكر «جراند سينماز» في مركز الحمراء للتسوق وإبراز بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم ابتداء من اليوم.
ويأتي هذا العرض كجزء من مجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية، التي تم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع نمط حياة الأطفال.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة